Covid-19 apagó vida del diseñador español Juanjo Rocafort

Fue el creador de los trajes integrales. Tenía 76 años.

Por: EFE 11:39 AM / 06/04/2020

El diseñador español Juanjo Rocafort, el creador de los trajes integrales, falleció ayer en Madrid a consecuencia del coronavirus, según confirmaron fuentes cercanas a la familia.



El diseñador y decorador madrileño, falleció a los 76 años, tras décadas alejado de la primera línea de la moda. Entre 1964 y 1973 tuvo tiendas abiertas en Madrid, Londres, Marbella (Andalucía) e Ibiza (Baleares) y finalmente se estableció en Nueva York, donde abrió su estudio de diseño en el Empire State Building.



Entre sus clientes se encontraban de Marlon Brando a Natalie Wood, Julio Iglesias o Cristina Onasis y junto a Manuel Piña se convirtió en uno de los representantes del diseño de aquella etapa, respondiendo a la demanda de modernidad.



Modesto Lomba, presidente de la Asociación Creadores de Moda de España le recuerda como un hombre "amable" del que es inevitable no recordar "su último mono de zapatos elásticos".



Lo que ahora es habitual tanto en el deporte como en las prendas del día a día, Rocafort ya lo diseñó en una época, finales de los 80 principios de los 90, donde quizá se contemplaba como una propuesta futurista como demuestra su colección "The Wit Collection 9", un concepto que, sin embargo, le hizo famoso y que llegó a patentar.



Había numerosas versiones de ellos, con distintos cuellos y colores, con zapatos planos o con tacones.



Pero esa no fue su única aportación al mundo de la moda. La ropa con luz fue otro de sus éxitos y consolidó su fama. Trajes y camisetas de efecto luminoso que se encendían con pilas.



Rocafort consiguió cinco medallas de oro a la Creatividad en los premios Eureka de la Comunidad Europea, en 1994, por su gran contribución al progreso y la invención en el campo de la moda.



Hizo para la mujer una moda cómoda, sin renunciar a la belleza, diseños en los que tenían cabida piezas pintadas a mano en las que se entrelazaba modernidad, tradición y una silueta sofisticada.



A pesar de haber gozado de reconocimiento internacional, el diseñador madrileño dijo en alguna entrevistas que no se sentía “profeta en su tierra”.