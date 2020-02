Conoce a las estrellas emergentes de 'West Side Story' en Broadway

El programa narra el romance entre dos amantes atrapados en un mundo violento de pandillas y crimen organizado.

Por: AP 09:35 AM / 24/02/2020

Cuando se abra un nuevo renacimiento de "West Side Story" en Broadway, hará historia. El musical ve a 33 jóvenes haciendo su debut en Broadway, un disco.

El programa, basado libremente en "Romeo y Julieta" de William Shakespeare, narra el romance entre dos amantes atrapados en un mundo violento de pandillas que no son de su creación.

El joven y variado elenco llega al Teatro Broadway desde todas partes, desde Cuba hasta Massachusetts, representando a artistas de medio tiempo en la NBA, recorriendo veteranos del escenario y bailarines de ballet en Los Ángeles.

Aquí hay tres de sus historias

Ilda Mason no solo está haciendo su debut en Broadway este año. Ella también está haciendo su debut en el cine. Ambos están en versiones de "West Side Story".

"Es una locura", reconoce.

El bailarín de 30 años de la ciudad de Panamá, Panamá, audicionó para el musical de Broadway durante los ensayos de la versión cinematográfica dirigida por Steven Spielberg, que se estrena en diciembre. "Ambas son versiones completamente diferentes de la misma historia", dice ella.

Mason ha tenido una carrera fascinante hasta ahora. Ella ganó la versión panameña de "Dancing With the Stars". Ella realizó "Legally Blonde" en China y recorrió el país con "On Your Feet!" y "Cenicienta". Ahora es un swing en Broadway, lo que significa que estudia cinco roles y está lista para continuar en caso de enfermedad o vacaciones.

"West Side Story" es un tema recurrente en su vida. Ella ha estado en una producción en el Signature Theatre en Arlington, Virginia, y en el Paper Mill Playhouse en Nueva Jersey.

“Es importante y es relevante. Es mi historia Soy inmigrante ”, dice ella. "Estoy feliz de hacer un espectáculo que dice mi verdad".

En el futuro, le gustaría hacer cine y televisión, atraída por la oportunidad de hacer lo imposible en la pantalla. “Quiero ir al espacio y quiero estar con los dinosaurios. Básicamente, quiero estar en una película de Steven Spielberg ".

'MI TEATRO'

Trabajar en el Teatro Broadway tiene un significado especial para Satori Folkes-Stone, un nativo de Los Ángeles de 23 años. Su madre actuó en el mismo teatro.

A finales de la década de 1970, su madre, Neisha Folkes, estaba en producciones de "The Wiz" y "Guys and Dolls" en el mismo lugar en el que su hija ahora ingresa ocho veces por semana.

"Recuerdo que cuando recibí el espectáculo, ella dijo: '¿En qué teatro estás?' Le dije: 'No lo sé'. Ella dijo: 'Eso sería una locura si estuvieras en mi teatro'. Por supuesto, ella lo llama 'mi teatro' ”, dice Folkes-Stone, riendo. "Ahora es mi teatro".

Folkes-Stone asistió al Centro Internacional de Danza Glorya Kaufman en la Universidad del Sur de California. Ella enseñó "Annie" a niños en China y actuó en una producción de "West Side Story" en la escuela.

Temió lo peor cuando sus compañeros comenzaron a anunciar que habían reservado el renacimiento de Broadway de "West Side Story". No escuchó nada durante todo el día de su agente y lloró en el baño, pensando que estaba perdido. Durante un descanso en un ensayo nocturno para un proyecto de alto nivel, revisó su teléfono. Su agente había dejado un mensaje. Al final tuvo el concierto, interpretando a Margarita.

"West Side Story" es la razón por la que comenzó a bailar. La versión cinematográfica de 1961 la inspiró: las canciones, la historia, la forma en que todos bailaban. “Pensé, 'tengo que moverme así. Esa es mi plantilla. Ahora estoy aquí."

Broadway para su madre fue solo el comienzo de una larga carrera en las artes. Pasó a ser bailarina principal para el Alvin Ailey American Dance Theatre y coreografió para películas y televisión. Bailar está en el ADN de su hija.

"Estamos empezando a vivir una vida muy paralela hasta este momento", dice su hija. "Depende de mí decidir a dónde me desviaré o qué haré lo mismo".

Israel Del Rosario estaba en una clase de historia de la escuela secundaria en Fort Lauderdale, Florida, cuando recibió un mensaje de texto de un amigo que le contaba sobre las audiciones locales de "West Side Story".

Su mano inmediatamente se levantó. Le preguntó a la maestra si podía usar el baño. Fue una mentira.

"Llamé a mi madre y ella me recogió y dos horas después estaba en la lista para las audiciones, así como así", dice.

Ahora, a los 18 años, es uno de los más jóvenes del elenco. Soportó tres rondas de llamadas en Florida, dos más en Nueva York que incluyeron días de 12 horas y luego una gran y final.

"Tuve la suerte de recuperar esa llamada y hacerlo", dice Del Rosario.

Su camino lo ha llevado de Florida a Tennessee y de regreso, estudiando ballet, teatro y hip-hop. Incluso actuó durante tres años frente a decenas de miles como parte del equipo de baile juvenil de los Memphis Grizzlies.

"Salí del útero siendo bendecida con una familia atlética pero también artística", dice Del Rosario, de ascendencia dominicana y puertorriqueña.

Primero se inspiró para bailar en el espectáculo "So You Think You Can Dance". Una rutina de hip-hop y tap que vio realmente lo conmovió. "Miré a mi madre y le dije: 'Quiero hacer eso'", dice.

Mamá le encontró una clase semanal de hip-hop y baile y pronto estaba compitiendo a nivel nacional. Más tarde, mamá y papá pidieron entrenamiento de ballet, pero él se resistió.

"No quería ser el tipo que hacía ballet", recuerda. “Ya tuve que lidiar con los estereotipos de un chico bailando. ¿Ahora tengo que decirle a la gente que estoy en clase de ballet usando medias? No quería hacer eso ".

Él y su madre pelearon por eso durante un año, pero a regañadientes fue a la clase de ballet. Lloraba en su auto cada vez que lo dejaba.

“Ahora puedo mirarla y decirle: 'Oh, Dios mío, te amo tanto por hacer eso. Muchas gracias '”, dice. "Tuve la suerte de beneficiarme de eso".

Estaba increíblemente emocionado de conseguir un papel en "West Side Story", pero dos personas pueden haber sido más felices: mamá y papá.

"Creo que fueron las únicas dos personas más entusiasmadas con esto que yo solo porque estaban conmigo en cada paso del camino", dice.