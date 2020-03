"Concierto en casa" lanza Telemundo este sábado 21-M

Lee aquí la columna ¡OMG! Full Entertainment.

Por: Carlos Camargo 08:00 AM / 21/03/2020

Telemundo lanza gran concierto de estrellas para deleitar a la familia en cuarentena a través de todas sus plataformas digitales a las 7:00 de la noche. Todos podrán disfrutar de las actuaciones musicales e intervenciones de los artistas latinos del momento en estos tiempos difíciles.

En respuesta a la pandemia del Covid-19, Telemundo presenta Concierto en Casa, un especial musical virtual nunca antes visto en un medio en español, este sábado 21 de marzo a las 7pm/6C en Telemundo, UNIVERSO y todas sus plataformas.

El reparto estelar incluye a J Balvin, Luis Fonsi, Alejandro Sanz, Gloria and Emilio Estefan, CNCO, Farruko, Prince Royce, Reik, Sofía Reyes, Carlos Vives, Wisin, Jesse and Joy, Alejandra Guzmán, Mau y Ricky, Camila, Emilia, Ángela and Pepe Aguilar, Paulina Rubio, Raymix, Franco de Vita, Calibre 50, El Bebeto, Banda los Sebastianes, Banda El Recodo, Banda Los Recoditos y Daniel Habif, entre otros, quienes transmitirán directamente desde sus casas o estudios.

Netflix, una buena opción en la cuarentena



Para drenar la ansiedad, causada por la pandemia del coronavirus, Netflix es una excelente opción de entretenimiento. Los próximos estrenos de abril prometen ser muy buenos para acompañarte en esta cuarentena, teniendo el cine en la comodidad de tu hogar.

SERIES

1. La casa de papel Parte 4 (3/4/2020)

2. La casa de las flores: Temporada 3 (23/4/2020 )



3. A tres metros sobre el cielo (29/4/2020)



4. Nailed It!: Temporada 4 (1/4/2020)



5. The Last Kingdom: Temporada 4 (26/4/2020 )



Cantante venezolano Lion Lázaro dio positivo al Covid19





El cantante venezolano Carlos Aranguren, conocido como Lion Lázaro, reveló a sus fans mediante su cuenta en la red social Instagram, que se sometió a las pruebas pertinentes para conocer si estaba infectado por el Covid-19, e informó que dio positivo al mismo. “Los Lázaros de la Salsa” es un dúo conformado por los hermanos Aranguren: Sergio y Carlos.

“Desde muy pequeños nos hemos inclinado hacia el género de la salsa gracias a la marcada influencia de nuestros abuelos, quienes eran cubanos y colombianos, fue por ellos que siempre estuvo presente el ritmo latino en casa, especialmente la guaracha”, explica el dúo.





Gaby Vera prepara especial de Covid19



La productora y animadora de televisión y radio venezolana Gaby Vera prepara un especial con todas las sugerencias y observaciones de expertos para contrarrestar y cuidarse ante la pandemia del coronavirus.

Este especial incluye recomendaciones de celebridades del espectáculo y será trasmitido en diversas emisiones dentro de la parrilla de programación de PangeaFm. Gaby es una de las host estrellas de este emporio de comunicaciones de la Florida.

