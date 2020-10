Concierto en EEUU con músicos y asistentes envueltos en burbujas de plástico

La banda de rock The Flaming Lips ofreció el espectáculo el 12-O en Oklahoma City.

Por: Agencias 10:11 AM / 19/10/2020

¿La nueva normalidad en espectáculos? La banda de rock estadounidense The Flaming Lips dio un concierto en el que sus miembros y el público se protegieron del coronavirus... envueltos en burbujas de plástico gigantes.

El show, ofrecido el 12-O en Oklahoma City, fue en parte un espectáculo en vivo, en parte una grabación de videos musicales. La idea nació de un boceto dibujado por el líder del grupo, Wayne Coyne, durante los primeros días de la pandemia.

"Hice un pequeño dibujo con The Flaming Lips haciendo un espectáculo en 2019. En ese boceto yo soy la única persona en la burbuja espacial, y todos los demás estaban normales", dijo Coyne a CNN. "Luego (hice otro dibujo con) The Flaming Lips en un programa en 2020. Exactamente el mismo escenario, pero estoy en una burbuja, y todos los demás también".

En ese momento, dice Coyne, la idea era más o menos un comentario social sobre el estado del virus, con la idea de que el covid-19 nunca se demoraría lo suficiente como para ver cómo el experimento de la burbuja se inflaba por completo.

"No creo que nadie hubiera pensado a mediados de marzo que esto seguiría sucediendo ocho meses después", agregó.

Coyne y la banda dieron a conocer el concepto por primera vez durante una visita en mayo al programa The Late Show with Stephen Colbert. Eso los inspiró a seguir adelante.

"Hicimos un par de canciones con alrededor de 30 personas en las burbujas. Y empezamos a pensar que realmente podríamos hacerlo con más público", añadió.

Las 'burbujas espaciales' han sido durante mucho tiempo parte de los espectáculos teatrales de The Flaming Lips, por lo que Coyne y compañía estaban familiarizados con esta idea. Después de establecer las especificaciones, la banda ordenó 100 burbujas de China, y este evento musical único, pensado por primera vez en el bloc de dibujo de Coyne, estaba listo para explotar.

"Sentimos que fue un éxito"

"Me gusta cómo se ve esto, porque puedes emocionarte tanto como quieras, puedes gritar tanto como quieras, simplemente no puedes infectar a la persona a tu lado, no importa lo que te olvides, lo emocionado que estés", expresó. "Esa barrera todavía está ahí, están protegidos y tú estás protegido … esa parte es lo que realmente sentimos que fue un éxito", indicó.

Entonces, ¿son las burbujas de plástico que rebotan, con fanáticos y bandas igualmente encerrados, el futuro de la música en vivo, al menos en medio de esta pandemia global?

"A nosotros nos gusta la idea de que estamos haciendo algo diferente … Creo que podría ser divertido. Y todos podríamos tener una loca experiencia única", dijo Coyne, quien agregó que, en última instancia, tiene la esperanza de que se halle pronto una vacuna.