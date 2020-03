Clemencia Labín expone "Coralino" en galería de Caracas

Abrió el domingo 8-M. La artista promovió, durante 13 años, la Velada Santa Lucía, en Maracaibo.

Por: Agencias 10:20 AM / 10/03/2020

La zuliana Clemencia Labín expone desde el pasado domingo 8 de marzo en Beatriz Gil Galeria, de Caracas, su muestra Coralino.

La curadora de la exposición --que está en la sala 3-- es Ruth Auerbach: “Esta es una secuencia de imágenes de una gran masa coral, que se estira y encoge al ritmo del mar Caribe. Algo extremadamente femenino, con su condición de flujo, sensualidad y fuerza generativa”.

Para preciar la obra, en la citada galería ubicada en Las Mercedes, el horario es de lunes a viernes de 10:00 am a 6:00 pm, sábados de 10:00 am a 4:00 pm, y domingos de 11:00 am a 2:00 pm. La entrada es libre.

Labín es pintora y artista de performance. Nació en Maracaibo en 1946, donde residió hasta 1970 cuando se trasladó a Nueva York a realizar sus estudios en Columbia University.

Dos años más tarde recibe el Bachelor of Arts (BA) y en 1974 el Master en Business Administration (MBA).

En 1975 se trasladó a Alemania. De 1985 a 1990 realizó estudios en la HfbK o Academia de Arte de Hamburgo con los profesores Kai Sudeck, Franz E. Walther y Sigmar Polke. Y en el 2000 inicia y organiza el proyecto Velada Santa Lucía, en Maracaibo. Este se mantuvo durante 13 años y fue un evento de referencia artística nacional e internacional.

En el 2013 la Velada Santa Lucía cerró el ciclo y terminó con una gran velada final, en la que participaron más de 400 creadores.

Labín, en el 2011, representó a Venezuela en la 54ª Bienal de Venecia. Vive en Alemania.