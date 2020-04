Cine y baloncesto: películas para encestar en la cuarentena

Diez filmes para ver en esta cuarentena por el coronavirus.

Por: EFE 10:12 AM / 13/04/2020

El baloncesto es uno de los deportes que más valores transmite por su componente de trabajo en equipo en el que la gloria del triunfo solo se la lleva uno. Solo hay dos resultados posibles: victoria o derrota.



Su poder transformador, además, puede marcar a una generación, como reconoció Loquillo en su videoclip Memoria de jóvenes de airados (2008), en el que homenajeó a jugadores históricos de la década de los ochenta como Epi, Nacho Solozabal, Andrés Jiménez, Manolo Flores, Javier Mendiburu, y Agustí Cuesta.



Aprovechando esta magia, estas son algunas películas sobre este deporte para ver en esta cuarentena por el coronavirus:







Sin mirar atrás ("Drive, he said". 1971)



Opera prima como director de Jack Nicholson, aficionado de Los Ángeles Lakers, a los que sigue en cada partido desde la primera fila del Staples Center.



La película narra la historia de Héctor Bloom, un jugador de la Universidad de Ohio que pretende dar el salto a la NBA, en plena época de la guerra de Vietnam, lo que le supone un dilema y le hace replantearse su futuro guiado por su compañero de cuarto, Gabriel.





Basket Music ("The fish that saved Pittsburgh". 1979)



La película, dirigida por Gilbert Moses, se convirtió en un éxito internacional que contó con la presencia de estrellas del baloncesto como Julius Erving, Connie Hawkins, Kareem Abdul-Jabbar o Bob Lanier, acompañados de Meadowark Lemon, base durante más de veinte años de los míticos Harlem Globetrotters.



Esta comedía relata cómo un joven de doce años convence a los dirigentes de un equipo profesional con malos resultados para que busquen ayuda en una vidente que les propone fichar jugadores del mismo signo zodiacal, Piscis.



De pelo en pecho ("Teen Wolf". 1985)



Rod Daniel dirigió a un joven Michael J. Fox que venía de protagonizar Regreso al futuro y en esta ocasión interpreta a Scott Howard, un estudiante de instituto que se transforma en hombre lobo.



Scott se convierte en hombre lobo en uno de sus partidos de baloncesto y a partir de ese instante muestras sus habilidades para convertirse en el jugador estrella y aprende a transformarse a su voluntad. El momento álgido de la película llega cuando su equipo alcanza la final de la escuela y en el partido decisivo Scott decide no hacer uso de sus poderes.



Los blancos no la saben meter ("White Men Can't Jump". 1992)



Ron Shelton dirige esta comedia protagonizada por Wesley Snipes (Sidney Deane) y Woody Harrelson (Billy Hoyle). Ambos son amigos, uno blanco y otro negro, que se dedican a practicar el baloncesto callejero contra todo aquel que quiera jugar contra ellos.



Los dos piensan que son los mejores jugadores del mundo y su excesivo ego hace que se peleen entre ellos, con los contrarios y con todo aquel que no vea la vida igual. Son estafadores y pretenden convertirse en millonarios con un golpe, pero no todo sale bien.



Hoosiers: Más que ídolos (1986)



David Anspaugh dirige una cinta protagonizada por Gene Hackman y Dennis Hopper, que fue nominado al Óscar al mejor actor de reparto. Aparte, la música compuesta por Jerry Goldsmith también recibió la nominación a la mejor Banda Sonora.



La película recoge la historia real del Instituto Milán de Indiana (Hoosiers de Hickory), que ganó el campeonato estatal de baloncesto en 1954 siendo un equipo de un pequeño pueblo.



Ese equipo contaba en sus filas con Oscar Robertson, que más tarde jugaría en la NBA. Una historia de esfuerzo y superación que marcó a una generación en Estados Unidos.



Ganar de cualquier manera ("Blue Chips". 1994)



La película dirigida por William Friedkin aborda un aspecto oscuro del deporte, el del quebrantamiento de normas para buscar la victoria de cualquier forma.



Pete Bell, interpretado por Nick Nolte, es un entrenador de un equipo que se encuentra en una delicada situación debido a los malos resultados. Entonces decide contratar nuevos jugadores como Shaquille O'Neal a cambio de compensaciones económicas que, aunque le permitirán cambiar la racha, también le harán tener un dilema moral con su conciencia.



Space Jam (1996)



Taquillazo con más de 85 millones de dólares recaudados solo en Estados Unidos hace veinticuatro años. La película, que combina acción real con dibujos animados, fue protagonizada por Michael Jordan y los dibujos animados de la Warner Bros.



Bugs Bunny y su equipo desafían a un grupo de pequeños extraterrestres a un partido de baloncesto para decidir si los Looney Tunes permanecen en la Tierra o se trasladan a una lejana galaxia para trabajar en un parque de atracciones.



Los extraterrestres se apoderan para ese partido de las mejores cualidades de las estrellas de la NBA del momento como Charles Barkley, Patrick Ewing o Shawn Bradley, pero Bugs Bunny y sus amigos se guardan una carta mejor: Michael Jordan.



Air bud (1997)



Película amable para toda la familia en la que un perro abandonado, Buddy, con unas magníficas habilidades para jugar al baloncesto, establece una relación de amistad con Josh, un niño recién llegado a un pueblo de Washington.



Entre el niño y el perro comienza una amistad que a punto está de romperse cuando el anterior dueño de Bud pretende recuperarlo tras ver la repercusión mediática que tiene y el beneficio económico que podría sacarle.



Entrenador Carter ("Coach Carter". 2005)



Samuel L.Jackson encabeza el reparto de esta película que narra la historia real del entrenador Ken Carter, del Instituto Richmond de California, que dejó sin jugar a sus chicos para que pudieran dedicar tiempo a estudiar para sus exámenes y acabar con su bajo rendimiento académico.



Esa decisión de Carter rompió la racha de 13 victorias consecutivas y mandó un mensaje a sus jugadores de que la cultura y la educación debe ir por delante del deporte, la fama y el reconocimiento social.



Campeones (2018)



Javier Fesser logró con esta película normalizar la discapacidad y lanzar un mensaje de integración a través de un deporte como el baloncesto, herramienta que utiliza Marco (Javier Gutiérrez) para cambiar su propia vida y también la de unos chicos con discapacidad que hasta ese momento no se creían capaces de hacer ciertas cosas.



Película arriesgada por el tema que trata pero cuyo enfoque le hizo llegar al gran público y provocar una profunda reflexión en la sociedad. La cinta ganó 3 Goyas, entre ellos el de Mejor Película y Mejor Actor Revelación para Jesús Vidal. EFE