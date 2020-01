Chyno lanza “En el asiento de atrás”, los datos en ¡OMG! Full Entertainment

Por: Carlos Camargo 01:35 PM / 24/01/2020

Chyno Miranda estrena el video musical de su exitoso hit En el asiento de atrás, acaparando titulares por sus provocativas imágenes donde se ve a Chyno, muy sensual con una famosa modelo ucraniana, en el asiento de atrás de un auto viviendo momentos de intensidad.



La canción es parte de su más reciente álbum, Cariño Mío, una colección de 17 sensacionales pistas con las que este querido cantante ha recaudado millones de reproducciones desde 2019.

El video, dirigido por César Velásquez (Cotur) de 2 Wolves Films, fue rodado en Miami, Florida en el área de Wynwood. Este sencillo fue producido por los productores musicales del momento Reggi El Auténtico, Servando Primera, Sharo Torres y Chyno Miranda.

“En el Asiento de Atrás”, se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Ricky Martin estrena “Tiburones”

El cantante puertorriqueño Ricky Martin vuelve a la actualidad con Tiburones, un nuevo sencillo y videoclip para el que ha contado con la dirección de Kacho López y la producción de Tristana Robles.

Tiburones supone el primer single de Ricky Martin de este 2020. El artista lo estrenó mundialmente y ya está en todas las plataformas digitales.

Tiburones es una balada con un mensaje de amor, unión y, sobre todo, aceptación, compuesta por Pablo Preciado y Oscar Hernández, bajo la producción de Julio Reyes Copello. La letra y melodía conectan con la interpretación del cantante y sello característico de su música. El video fue filmado en diciembre en Puerto Rico, representa una apelación a la unión entre las personas para ser más fuertes todos juntos.

El ganador de múltiples Grammy y Latin Grammy se encuentra ultimando los detalles de lo que será su nueva gira mundial Movimiento, que dará inicio el viernes 7 de febrero con tres funciones consecutivas en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. La gira continuará con conciertos en el Festival de Viña del Mar, en Chile; Argentina, Uruguay y México, con fechas todavía sin definir.



Bárbara Pecorelli impone su arte en Miami

Bárbara Pecorelli es una venezolana que desde muy niña mostró su gran interés por las artes. Su crecimiento académico es inmenso y su pasión por las artes es su guía aunado a su talento desbordante. Esto la han hecho merecedora de grandes elogios de parte de la crítica. “El 2020 será un año definitivo a su internacionalización. Hoy es una referencia obligada de las artes. Bárbara Pecorelli está inmensa con su proyecto llamado Arte Consciente, utilizando esculturas arcillas y ofreciendo clases y talleres de meditación y vida consciente a través del arte.

"Todo en lo que me centro se llama Arte Consciente, los pensamientos e intenciones que le doy a cada pieza que creo (cerámica, escultura, pintura, fotografía, etc). Cada pieza se crea con la intención de generarle al espectador y consumidor una conexión y experiencia única para un estilo de vida llena de amor y valor en conjunto agregándole el impacto beneficioso que tendrá para el medio ambiente”, expresó la artista plástico.



Samuel Garnica nominado a premios ACE en Nueva York

El actor teatral venezolano Samuel Garnica empezó el año celebrando. Y es que acaban de anunciar los nominados al premios ACE: The association of Latin Entertainment Critics of New York. En esta oportunidad el cantante y actor, radicado en la Gran Manzana, aparece en el listado como Mejor actor con temática Lgbtq. La nominación es por su protagonización en la obra llamada de Lauren.

Esta pieza también fue nominada a la mejor dirección y mejor producción. EL año pasado Garnica ganó los premios ATI 2019 en marco de la celebración del Día Internacional del Teatro, por otra obra que se llama Delicadas.Además de adjudicarse ganador como parte del elenco en los premIos Lata (Latin Alternative Theater Awards).

Fernando Colunga será “Malverde” en Telemundo

El actor mexicano Fernando Colunga pronto estará de vuelta en la pantalla chica, y no con Televisa. El afamado actor le dijo adiós a la televisora mexicana en la que trabajó durante casi tres décadas. Ahora es estrella de la cadena Telemundo.

Colunga firmó un acuerdo con la cadena para protagonizar varias series, siendo su primer proyecto Malverde: Santo Patrón, que se estrenará el próximo año.

El actor mexicano, quien actualmente tiene 53 años, saltó a la fama gracias a su participación en telenovelas de la cadena mexicana Televisa como María la del barrio(1995), Esmeralda (1997), La usurpadora (1998), Abrázame muy fuerte (2000), Amor real (2003), Alborada (2005) y Soy tu dueña (2010).





