Christopher Nolan quiere convertir sus películas en videojuegos

"No es algo para tomarse a la ligera, pero sin duda es algo en lo que estoy interesado", dijo el director el británico, nominado en cinco ocasiones al Óscar.

Por: Agencias 12:03 PM / 28/12/2020

¿Cómo serían Dunkerque o Tenet convertidas en un juego de PlayStation o Nintendo? Esa posibilidad puede llegar a cumplirse, pues así lo asomó el director de estas famosas películas, Christopher Nolan.

En una entrevista con Geoff Keighley, presentador de los The Game Awards, Nolan señaló que, a pesar de los desafíos propios que conllevan producir un videojuego, estaría interesado en explorar esta faceta si se presentase la oportunidad adecuada.

"Realizar películas es complicado y lleva mucho tiempo. Producir un videojuego es incluso más complejo y requiere de más espacio. La forma en que funciona la industria de los videojuegos (...) es otro mundo. No querrás solo hacer un juego con licencia; ligándolo a algo o utilizándolo bajo los parámetros de la película", explicó, en una nota publicada por Cultura Colectiva.

"No quieres que se aleje mucho de lo establecido, pero busca que sea algo grandioso por derecho propio. (...) No es algo para tomarse a la ligera, pero sin duda es algo en lo que estoy interesado", añadió el británico, nominado en cinco ocasiones a los premios Óscar.

No es la primera vez que Nolan habla sobre llevar películas suyas a las videoconsolas. Lo intentó con 'Origen', pero, finalmente, abandonó el proyecto. Lo más cercano fue lanzar el tráiler de Tenet en el popular Fortnite, pues el juego Batman: Arkham Asylum fue desarrollado un año después de 'El Caballero Oscuro' y no estuvo relacionado con su trilogía del superhéroe de DC, que incluye Batman Begins, The Dark Knight y The Dark Knight Rises.