Christina Aguilera se sinceró sobre su beso con Madonna en los VMAs

Por: Agencias 09:00 AM / 20/09/2020

Ya se cumplen 17 años después del momento que marcaría la carrera de Christina Aguilera y la cultura pop, esto es lo que la cantante piensa.

La cantante Christina Aguilera realizó un viaje al pasado y recordó aquel célebre momento de su carrera en 2003.

Durante una conversación para Apple Music, Christina Aguilera reflexionó sobre sus mejores momentos en la cultura pop, entre ellos su actuación en los MTV Video Music Awards 2003 junto a Madonna y Britney Spears. Sí, el beso de su Majestad y Brit se robó el show esa noche, pero “Xtina” también estuvo presente.

En 2018, la cantante señaló haberse sentido “excluida” de la tormenta mediática que estalló después de que las princesas del pop se besaran. Pero, en 2020 ve el momento como algo “innovador” y único.

La intérprete de “Genie in a Bottle” aseguró que “fue un momento de impacto, sea lo que sea. En ese instante (del beso) no pensé en nada. Lo tomé con calma y me dije: está bien, no estamos haciendo nada malo”.

Agregó la cantante que “Madonna, en ese momento, fue una gran inspiración, fue algo espectacular”.

En dicha entrevista, Christina reflexionó sobre la influencia que Madonna tuvo en su carrera, mucho antes de esa insólita presentación en los VMAs. “Antes que nada, Madonna es la reina de la reinvención”, dijo.

Ahora, gracias a una nueva era de bops, la estrella del Pop ha vuelto a reencontrarse con sus fans. Es este momento de su carrera, Christina afirmó ha podido redescubrir su pasión por la música.

Sobre su regreso a los estudios de grabación, Cristina compartió: “Creo que lo interesante es que, de nuevo, vuelvo a inspirarme con mis fans. Sí, eso era parte de las giras, estar para los fans, escuchar lo que ellos transmitían. Es música todas las noches. Cada noche, estás tocando música y yo no sólo toco mi música, reinvento las viejas canciones. Les pongo diferentes ritmos, diferentes giros, incluso lo que me inspiraron otros artistas”.