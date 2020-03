Chris Cuomo, presentador de CNN, tiene coronavirus

El periodista es, además, hermano del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo.

Por: EFE 11:40 AM / 31/03/2020

Chris Cuomo, presentador de CNN y hermano del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ha sido diagnosticado con el coronavirus, lo que aprovechó el político demócrata para reprender de forma cariñosa a su hermano por tener a la madre de ambos en casa, pues puede ser contagiada.



Así lo reveló el propio presentador en Twitter cuando su hermano informaba a los periodistas en una rueda de prensa sobre el creciente número de casos de la Covid-19 en el estado de Nueva York, donde Chris Cuomo es ahora uno de los casi 76.000 contagiados de la enfermedad.



La noticia llegó un día después de que los hermanos Cuomo hablaran en directo en una entrevista de la CNN sobre el brote de coronavirus, como lo han hecho en otras ocasiones.



"Todos están sujetos a este virus. Es el gran ecualizador", dijo el gobernador Cuomo en su conferencia de prensa en Albany, en donde agregó que su familia descubrió que Chris dio positivo en la mañana de este martes 31-M.



"Él va a estar bien. Es joven, en buena forma, fuerte... no tan fuerte como él cree, pero estará bien", bromeó el gobernador Cuomo.



"Hablé con él y será puesto en cuarentena en el sótano en casa", continuó Andrew Cuomo, quien dijo que su hermano "simplemente está preocupado por sus hijos y espera no haberlos infectado".



El gobernador aprovechó para criticar a su hermano porque, dijo, hace unas dos semanas, hablo con él sobre la inconveniencia de que el presentador tuviese a su madre, Matilda Cuomo, viviendo en la misma residencia.



"Dije que es un error", comentó Cuomo en la conferencia de prensa. "Es mayor y está sana, pero le dije: 'No puedes tener mamá en la casa (...) la expones a muchas cosas y puedes exponer a mamá al virus", apuntó.



"El amor, a veces, necesita ser un poco más inteligente que solo reactivo", añadió Cuomo, quien recordó que "es mi familia, es su familia, son todas nuestras familias. Este virus es tan insidioso, y tenemos que tenerlo en cuenta. Tenga en cuenta la Ley de Matilda, recuerde quién es vulnerable aquí y protéjala".



El gobernador habló, no obstante, con cariño de su hermano durante la conferencia de prensa. "Eso no es realmente quién es él. Es un chico muy dulce y hermoso. Y él es mi mejor amigo", dijo.



El estado de Nueva York, epicentro de la pandemia en Estados Unidos, registraba este martes 75.795 casos, 9.298 más que ayer, y 1.550 fallecidos, 332 más que ayer.