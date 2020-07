Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez aislados y junticos por coronaviris

Conozca el nuevo reto de Alejandra Espinoza en Univisión. Esto y más en ¡OMG! Full Entertainment.

Por: Carlos Camargo 03:40 PM / 10/07/2020

La cantante Chiquis Rivera dio a conocer que ella y su esposo Lorenzo Méndez dieron positivo a coronavirus. Esto se supo una vez que se reconciliaron. A través de una transmisión en vivo en Instagram, la hija de la recordada Jenni Rivera expresó que es la tercera vez que se realiza la prueba de coronavirus, siendo las dos anteriores hechas por precaución. Y aunque en aquellas ocasiones dio negativo, en esta tercera el resultado ha sido diferente.

La intención de realizársela fue porque Chiquis quería mantener la tranquilidad y para tomar precauciones antes de viajar a San Diego, donde pasó unos días reconciliándose con su esposo. "Yo la verdad me he sentido muy bien, sí me he sentido un poquito cansada, pero también ayer hice un poquito de ejercicio y me sentí rara, pero la verdad no tengo calentura, no me duele mucho el cuerpo, solo me siento un poquito rara; igual está Lorenzo" dijo.



Encuentro Glam a favor de SenosAyuda



Encuentro Glam durante cuatro años se ha convertido en una plataforma para emprendedores y a la vez mantenerse actualizados en cuanto a tendencias e innovaciones del mundo de la moda, belleza, gastronomía y más. Por motivos de seguridad y pensando en el bienestar, a raíz , del distanciamiento social se realizará la sexta edición de Encuentro Glam InstaShopping” a través de las redes sociales y está bajo la producxion de Zywia Castrillo, Alexandra y Karina Braun.

Se exhibirán como ya es costumbre 16 piezas en MDF intervenidas por personalidades del medio artístico como Alexandra y Karina Braun, Marie Claire Harp Ange Unda, Isabella Rodriguez, Chantal Baudaux, Cinzia Francischiello, Mónica Fernández, Adriana Peña, Gesaria La Prieta, Yelena Maciel, Maite García, Nhabyla Simonette, Marisol Rodríguez, Chiky Diva y Rossangélica Monasterios. Piezas que se venderán por Instagram a beneficio de la Asociación SenosAyuda, bajo la campaña Ponle ojo a tus síntomas para una detección temprana del cáncer de mama.

El evento durará cuatro semanas, comenzando el 13 julio y finalizará el 9 de agosto de 2020 a través de las redes sociales de @EncuentroGlam.



Alejandra Espinoza tendrá nuevo reto en Univisión





Este domingo 12 de julio a las 8:00 pm Univisión evocará los instantes más significativos de su popularísimo reality Nuestra Belleza Latina en NBL El Reencuentro, un especial de tres partes presentado por Alejandra Espinoza, quien fuera la primera en llevarse la corona en el 2007.

El espacio tendrá invitados especiales como las reinas de varias temporadas, exconcursantes y personalidades que han formado parte del programa como Carlos Calderón, Alicia Machado y Giselle Blondet, quien estará acompañándo a Espinoza en este nuevo reto.