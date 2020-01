"Chiqui" regresa a “Mira quién baila” este 12-E por Univisión, los datos en ¡OMG! Full Entertainment

En esta nueva temporada estarán Brea Frank, Kimberly Dos Ramos, Adriel Favela, Kiara Liz Ortega, El Bebeto y Fanny Lu.

La talentosa animadora y empresaria zuliana "Chiqui" Delgado regresa a “Mira quién baila” en su octava temporada a Univisión. Con su garbo, sus trajes, su figura y su talento vocal, la maracucha más querida de la televisión hispana de Estados Unidos regresa junto a Javier Poza, para llevar el control del reality de baile de la citada cadena, donde 10 grandes celebridades se enfrentarán en la pista. Todos han trabajado con su cuerpo pero ¿cuántos superarán las pruebas de resistencia, flexibilidad y sobre todo ritmo y pasión que deberán mostrar en el escenario?



En esta nueva temporada estarán Brea Frank, Kimberly Dos Ramos, Adriel Favela, Kiara Liz Ortega, El Bebeto y Fanny Lu. Será una nueva aventura que inicia este próximo domingo 12 de enero por Univision.





Alejandra Guzmán se recupera satisfactoriamente de operación

La cantante Alejandra Guzmán fue atendida el sábado 4 de enero con carácter de urgencia por un proceso reactivo de cadera izquierda, motivo por el que fue intervenida quirúrgicamente bajo anestesia general, habiéndole practicado con éxito la resección y exéresis del tejido afectado, siendo dada de alta el mismo día.



La mexicana deberá guardar absoluto reposo por una semana, expresaron en un comunicado.

Actualmente la coach de “La Voz” de Telemundo se recupera satisfactoriamente y así en una semana poder seguir con su agitada agenda de trabajo, que incluye conciertos en México.



Alejandra Guzmán retomará sus actividades el 19 de enero del presente año, cumpliendo con sus compromisos para el reality show que se presenta en EE UU, así como su show en la Arena Ciudad de México, el 8 de febrero de 2020.



Will Smith, Martin Lawrence, Kate del Castillo y Paola Núñez juntos en el cine



A escasos días del estreno de la cinta Bad boys for life”, sus protagonistas Will Smith y Martin Lawrence realizaron un promocional junto a Kate del Castillo y Paola Núñez.



Sin embargo, las actrices realizaron el anuncio de una forma muy especial y divertida, pues decidieron hacerlo dándole clases de español a los actores estadounidenses. La primera en pronunciar palabra fue Del Castillo, quien expresó: “¡Hola a todos! Somos el elenco de Bad Boys para siempre”. Inmediatamente, Paola dijo: “Kate y yo estamos muy orgullosas de unirnos a esta increíble franquicia con Will y Martin!”.



Kate del Castillo y Paola Núñez intentaron persuadir a Will Smith y Martin Lawrence para que hablaran en español y promocionaran la tercera entrega de la saga de la película Bad boys for life. A pesar de las clases exprés de las dos actrices mexicanas que forman parte del elenco de la película, que se estrena el 17 de enero, terminan sonando, dice Kate del Castillo, “como taladros viejos”. Finalmente, olvidan lo de dos reinas y simplemente dicen “hola”.

“El Morning Shot” arrasa en sintonía

La revista matutina El Morning Shot, con Frank Bonilla, arrasa en sintonía radial por PangeaFm, producido por Karla Navarrete este espacio se ha ganado el cariño, la sintonía y la preferencia del público de la popular emisora. Para este 2020 el programa viene renovado y tendrá nuevos segmentos, nueva línea grafica, más interacciones vía satélite, etc.

Su formato ha causado impacto, es una revista matutina pero seccionada, es muy musical y los temas son variados, y con entrevistas a personalidades, celebridades y lo que es noticias en la Florida. “El Morning Shot! se transmite de lunes a viernes desde las 9:00 am hasta las 11:00 am por PangeaFm, programa que ya celebra dos años de éxitos en la parrilla de programación.

