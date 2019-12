"Chiqui" posiciona su línea de ropa en EE UU, los datos en ¡OMG! Full Entertainment

La maracucha "Chiqui" Delgado sigue en ascenso en el mundo del show business norteamericano y como empresaria. La estelar host de Univision y conductora del Latin Grammy está viviendo uno de sus mejores momentos en su carrera profesional. En su red social IG escribió: "No saben lo feliz que me hace contarles finalmente que muy pronto podrán encontrar mis líneas de ropa CHIQUI DELGADO y KIRA en las tiendas ROSS! @rossdressforless Me siento super honrada de ser una de las primeras…"



Así dio a conocer la exitosa influencer y animadora venezolana esta gran oportunidad de exponer en una de las cadenas por departamento más importante de Estados Unidos su nueva línea de ropa.

Patricia Zavala lanza canción Loca crazy, junto a Budú

La venezolana Patricia Zavala presenta su nuevo sencillo Loca crazy, junto al cantante y actor venezolano Budú,

reconocido por ser fundador de la movida underground del país. El tema es una pegajosa combinación de los géneros urbano y electrónico.

“Flakka”, como sus fans la han bautizado, ha estado trabajando con la industria musical americana desde hace 5 años y, desde esta experiencia con compositores, cantantes, productores de Los Ángeles y Miami, ahora presenta el resultado de todo el conocimiento aprendido.

Para este tema estuvo rodeada de un equipo de profesionales que forman parte de la producción, como Exel The Future, Rob Dymez y Jon Leone, este último con múltiples reconocimientos por sus trabajo con artistas como Becky G, Anitta, Thalía y Sebastián Yatra, entre otros.



Samantha Serrano Walder se crece como diseñadora

La joven directora de arte venezolana, Samantha Serrano Walder sigue creciendo como la espuma en el campo de la publicidad en los Estados Unidos. Su talento, pasión y afán de ir por más en cada uno de sus objetivos la han llevado a los más alto. En este caso, uno de sus más recientes logros ha sido ser seleccionada, entre decenas de candidatos, para trabajar en una de las mejores agencias creativas de Miami - Publicist Sapient.

Sapient es una de las agencias top más reconocidas de publicidad y mercadeo en los Estados Unidos gracias a las increíbles campañas que realizan para sus clientes, que incluso los han llevado a ganar multiples premios.

Esperamos con ansias ver las grandes ideas de esta joven, plasmadas en clientes de este calibre y para una agencia de este nivel en el mundo de la publicidad.

Gaby Espino, jurado del Miss Universo





La actriz, modelo y presentadora venezolana Gaby Espino formará parte del comité de selección o jurado de la edición 68 del certamen Miss Universo. El evento se llevará a cabo este domingo 8 de diciembre en los Tyler Perry Studios de Atlanta, Estados Unidos. En cuanto a las candidatas --que suman 90 este año-- resaltan tras el encuentro con el jurado: México, Argentina, Suriname, Colombia, Puerto Rico, Finlandia, USA y Filipinas, entre otras.

