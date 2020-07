China reabrirá sus cines a partir del lunes 20-J

El aforo estará limitado a un máximo del 30 por ciento en las salas. Las entradas se venderán únicamente en línea.

Por: EFE 10:04 AM / 16/07/2020

Los cines en las áreas de China donde las autoridades consideran que el riesgo de transmisión del virus es bajo --actualmente, casi todo el país-- podrán reabrir sus puertas a partir del próximo lunes, 20 de julio, anunció este jueves 16-J la Administración del Cine del país asiático.



No obstante, en las zonas donde se determine que el riesgo es medio o alto estos establecimientos deberán mantener sus puertas cerradas, tal y como vienen haciendo desde finales del mes de enero.



Actualmente solo están contempladas como zonas de riesgo medio cuatro zonas de Pekín -donde se registró el último rebrote en el país, que parece ya controlado-, mientras que ya no hay ningún área en toda la geografía nacional considerada de riesgo alto.



Según las directivas emitidas para la reapertura, citadas por la agencia estatal Xinhua, el aforo estará limitado a un máximo del 30 por ciento en las salas.



Las entradas se venderán únicamente en línea y estarán vinculadas al nombre real de quienes los adquieran, y los cines solo podrán asignar asientos alternos en una misma fila y siempre dejando una fila de separación entre las que tengan butacas ocupadas para garantizar una distancia de seguridad de un metro como mínimo.



Asimismo, se impedirá el acceso a los cines a quienes no lleven puesta una mascarilla o tengan una temperatura superior a 37,3 grados.



El rotativo oficial Global Times indicó que las búsquedas del término “cine” en Baidu, el equivalente chino de Google, se dispararon más de un 1.000 % en tan solo una hora tras el anuncio de que las salas reabrirían sus puertas.



Según informó la cadena de televisión estatal Cgtn a finales de junio, el cierre de los cines ha supuesto unas pérdidas para la industria de más de 4.200 millones de yuanes (600 millones de dólares, 527 millones de euros) en concepto de ingresos de taquilla.