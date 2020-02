'Cherish the Day' de OWN es una rara celebración del amor negro

Hollywood, que durante mucho tiempo rehuyó los romances no blancos, ha comenzado a darles cabida con películas que incluyen "Crazy Rich Asians" y el recientemente lanzado "The Photograph", protagonizado por Issa Rae y Lakeith Stanfield.

Por: AP 04:20 PM / 22/02/2020

Separar de los proyectos atrevidos e impulsados por la historia de la cineasta y productora de televisión Ava DuVernay, incluidos "Selma" y "When They See Us", de su nueva serie de drama romántico es vender en corto la determinación determinada que da forma a toda su trabajo.

El íntimo "Cherish the Day" de ocho episodios de OWN, que rastrea la relación de una pareja durante cinco años, está muy lejos de los relatos de DuVernay sobre las luchas afroamericanas por los derechos civiles y contra la injusticia o incluso su primera serie OWN, la extensa saga familiar. "Queen Sugar".

Pero como lo cuenta DuVernay, la historia de amor (10 pm EST del martes) representa una verdad fundamental.

"Estoy constantemente pensando en las cosas que son importantes para mí, y tratando de identificar y navegar mi lugar en el mundo como una mujer negra y cultural", dijo. "Y el amor negro es una parte radical de la supervivencia de los negros, más importante que ... las historias que aparecen en los libros de historia, porque el amor es el motor de todas esas cosas".

Como ejemplos, invoca la devoción de la madre de Emmett Till, quien puso en primer plano el linchamiento del adolescente de 1955 y el abrazo de la comunidad negra de Martin Luther King Jr.

El amor permite que "las personas oprimidas sobrevivan en un mundo que realmente no los ama, o les muestra amor", dijo DuVernay. "Siempre me sorprenden las historias sobre el Holocausto ... las historias de familias enteras, generaciones fracturadas de personas, que sabemos que se curaron por amor".

Su perspectiva hace que la génesis de "Cherish the Day", que lanza la primera serie de antología de OWN, sea menos improbable: el "13 °", ganador de un Emmy y nominado al Oscar, un examen de la desigualdad racial en el sistema penitenciario estadounidense. Cuando concluye el documental, la canción de Common "Letter to the Free" se reproduce sobre un montaje de caras sonrientes que, según DuVernay, representan "los negros en la vida cotidiana, disfrutando de la vida".

"Todo lo que quería decir, incluso a través de esta opresión y marginación y este sesgo y este racismo es parte de nuestras vidas aquí, nos ha encantado y lo hemos construido", dijo. "Esa fue realmente la primera vez que comencé a tener la idea para este espectáculo".

Hollywood, que durante mucho tiempo rehuyó los romances no blancos, ha comenzado a darles cabida con películas que incluyen "Crazy Rich Asians" y el recientemente lanzado "The Photograph", protagonizado por Issa Rae y Lakeith Stanfield. La televisión está más inclinada a presentar parejas de color en programas multiétnicos como "This Is Us", y habitualmente en comedias de situación como "black-ish" o un drama como "Insecure" de Rae o "Atlanta" de Donald Glover.

Llenar el vacío no era "lo más importante", dijo DuVernay. Pero Alano Miller, que protagoniza junto a Xosha Roquemore en "Cherish the Day", se alegra de haberlo hecho.

Miller ("Underground", "Jane the Virgin") interpreta a Evan Fisher, nacido en una familia de Los Ángeles con medios y haciéndose un nombre en la tecnología, frente a Gently James de Roquemore, de un entorno menos asentado y con una racha de aventuras. La galardonada leyenda de la pantalla Cicely Tyson ("Sounder", "La autobiografía de la señorita Jane Pittman"), interpreta al mentor de Gently, una mujer que ha vivido una vida célebre.

"Como actor, estoy mirando agujeros: dónde no nos están viendo, o qué es interesante en la forma en que podemos decirlo", dijo Miller, aplicando eso a la falta general de romances de la televisión, no solo étnicos. "No he visto nada en mucho, mucho tiempo que tenga que ver con el amor en general", dijo, aparte del pájaro raro como "Modern Love" de Amazon.

Mirando hacia atrás, Miller estaba tan entusiasmado con las películas clásicas de Cary Grant (incluyendo "An Affair to Remember" de 1957, saludado por la cineasta Nora Ephron en "Sleepless in Seattle" de 1993) como con las películas de su propia generación. , incluyendo "Love Jones" de 1997 con Larenz Tate y Nia Long,

"¿Quién no ama el romance?" Dijo Miller. "Quien no quiere tener ese (corazón) palpitante (sentimiento), que no quiere hablar de amor y de una manera tan alegre, en comparación con el tiempo en que vivimos, que es un poco oscuro ... y todos son muy sensibles ".

Roquemore se alegró de abordar su primer romance en la pantalla, que pensó que podría no estar "en las cartas" para ella, dado que las protagonistas negras en las historias de amor suelen ser de piel clara y porque se hizo conocida por su trabajo cómico, incluso en "The Mindy Project" de Mindy Kaling.

Dado que ha tenido sus propios romances de la vida real (incluso con Stanfield, su ex pareja con quien tiene una hija), tal vez fue una "cuestión de que yo no pensara lo suficiente", dijo Roquemore. Luego vino "Apreciar el día".

"Es genial que suceda", dijo. “Y en términos de ser un programa sobre el amor negro, creo que necesitamos tantas iteraciones humanas de personas negras en los medios como podamos. Todavía estamos tratando de normalizar la experiencia negra normal, así que si puedo desempeñar un papel en el proceso que lo hace, me siento honrado ".

DuVernay dijo que la serie tiene el hogar correcto en el OWN fundado por Oprah Winfrey, donde llega a televidentes negras que ella describió como enfocadas en la familia, las relaciones y el bienestar espiritual (aunque como con "Queen Sugar" y su segunda ventana en Hulu , "Cherish the Day" también llegará a otros).

"Tenemos un público dinámico, dedicado y desatendido con cosas que se ven hermosas, una escritura significativa y a la que realmente han respondido", dijo DuVernay.