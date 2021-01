"Chavín' fue un gaitero con luz propia"

Para Ricardo Cepeda, Jesús Salvador Terán fue un "hombre culto, carismático, gran caballero y mejor cantante y amigo, nos deja una gran enseñanza de amor por lo nuestro".

Por: Redacción Web 12:30 PM / 03/01/2021

"Me duele, me duele que Chavín se nos vaya. Gaitero con luz propia y un ser humano excepcional. Su calidad humana era directamente proporcional a su extraordinaria voz. Descansa, Chavin que será realidad esa 'Venezuela Galopante' que cantabas con tanto amor".

Las manifestaciones de pesar por la partida física del querido cantautor zuliano Jesús Salvador Terán, "Chavín", continúan. Esas palabras le pertenecen a la periodista Lil Rodríguez, transmitidas en Twitter en respuesta a un trino al secretario de la Gaita, Ramón Soto Urdaneta.

El gaitero Argenis Sánchez expresó: "Gracias Chavín, por brindarnos todo tu talento, llenando de alegría, cada temporada. Te despido con aplausos por ser uno de los grandes entres los grandes. Paz a tu hermano amigo y hermano gaitero".

"Chavín" murió la mañana de este sábado 2 de enero, luego de batallar con el covid-19, desde antes de Navidad.

Al confirmar la noticia de su deceso, el gobernador Omar Prieto decretó 3 días de duelo.

"El Colosal" Ricardo Cepeda, quien gaiteó en Cardenales del Éxito con "Chavín", señaló: "Me uno al duelo y al dolor que embarga al mundo gaitero, al Zulia y Venezuela por la gran pérdida de uno de sus hijos amados .. Jesús Teran Chavin .. hombre culto, carismático .. gran caballero y mejor cantante y amigo., nos deja una gran enseñanza de amor por lo nuestro .. mi admiración eterna, gracias Chavin hermano ..lamento profundamente tu partida (...)".

El animador zuliano Daniel Sarcos escribió en Instagram: "Lo conocí cuando apenas empezaba en la animación y él ya era una figura destacada en la radio, la TV y la animación, recuerdo su generosidad cuando yo estaba animando en dos sitios al mismo tiempo y me decía "ve a cumplir con la gente en el Paseo del Lago, mientras yo me encargo aquí, yo estiro hasta que llegues, pero apúrate". Nunca le dije que a lo largo de mi carrera animar a su lado era una de las cosas más intimidantes que me podían pasar por su rapidez, energía y los recursos que podía utilizar".

Para Régulo Pachano, expresidente del Camlb, "la Gaita llega galopante al cielo. Mi admirado y querido Jesús Terán #Chavin es estrella del firmamento (...) Por años mi trabajo cultural me permitió compartir y celebrar con él muchos momentos y ocasiones. Hoy me siente una vez más no poder despedir a los míos, en mi lar. Te llevo en mi corazón gaitero, Chavin. Dios y Chiquinquirá te reciben en su Gloria y el pueblo zuliano ora. QEPD querido y admirado Maestro".

El conjunto Rincón Morales, donde cantó por años "Chavín", afirmó: "VENEZUELA ES UNA LLAMA ENCENDIDA QUE NO LA APAGA NADIE... Así es y será nuestro hermano Jesús Terán, conocido artísticamente como Chavín, quien con nuestra divisa cosechó muchos exitos. Hoy Dios decidió llevarte de este plano terrenal a compartir con grandes Gaiteros en el plano Celestial... Vuela muy Alto hermano que aquí en la tierra siempre estarás en nuestros corazones...".

"Despedimos a un hermano gaitero con aplausos y de pie. Chavín un gaitero de corazón que amo esta Venezuela Galopante. Dios te reciba amigo y hermano gaitero", señaló la agrupación Gappy Gaita.

Desde Mara, Luis Caldera, quien preside la Asociación de alcaldes del Zulia, lamenta profundamente la desaparición de Jesús Terán, Chavín, a quien llamó "gran gaitero del pueblo zuliano hombre humilde, quien con su trayectoria identifica los más altos valores artisticos de la tierra de Rafael Urdaneta y la Chinita".

Caldera expresó a su familia y a los gaiteros su solidaridad y oraciones por el descanso de este querido cantautor.

Su homólogo de San Francisco, Dirwings Arrieta, expresó: "Vuela alto hermano gaitero. Con esa alegría al cantar ¡la feria es lo mejor del año! te recordaremos siempre por tu calidad humana, tu amor por lo nuestro y el Zulia.

Jesús "Terán" Chavín cambió de paisaje para ahora cantar en el cielo juntos a los grandes de la música zuliana, su fuerza y entusiasmo vivirá por siempre entre nosotros".

Desde el Pozón de El Saladillo, donde tantas veces cantó, manifestaron, igualmente, su pesar. "El Zulia, Venezuela y el mundo lamentan y lloran la partida del gran Chavin a quien recordaremos cuando escuchemos sus temas, legado que nos deja para siempre. Paz a su Alma".