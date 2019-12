Charlize Theron habla abiertamente sobre la noche en que su madre mató a su padre

Agencias

Cuando Charlize Theron tenía 15 años su madre, Gerda, mató a su padre en defensa propia. El suceso era conocido, pero ahora la actriz explicó los detalles de ese fatídico día en una conversación con la cadena estadounidense Nacional Public Radio (NPR).

"Mi padre estaba tan borracho que no se entendía cómo pudo caminar cuando entró en casa con una pistola. Mi madre y yo estábamos en una habitación, apoyadas contra la puerta que él estaba tratando de empujar. Así nos encontrábamos cuando él debió retroceder un paso hacia atrás y disparó tres veces atravesando la puerta. Ninguna de las balas nos alcanzó, lo cual es un milagro", narra la actriz.

Entonces fue cuando Gerda, su madre, se armó de valor y para defender a su hija, le disparó a su esposo. Charlize habló sobre lo que ese momento significó y afirma que no se avergüenza: “Fue en defensa propia, ella terminó con la amenaza”, dijo la protagonista de "Trapped".

La actriz junto a su madre, Gerda

“No me da vergüenza hablar de eso, porque creo que cuanto más hablamos de estas cosas, más nos damos cuenta de que no estamos solos en nada de eso. Para mí esta historia siempre la he relacionado con lo que significa crecer con adictos y lo que eso le provoca a una persona”, explicó.

La ganadora del premio Oscar a mejor actriz por su papel en Monster (2003), describió a su padre como un hombre “muy enfermo” y dijo que fue un “alcohólico toda mi vida”.

"Fue una situación desesperada y nuestra familia estaba atrapada en ella. Lo imprevisible que es vivir diariamente con un adicto es algo que queda dentro de ti para el resto de tu vida, más que el hecho concreto que sucedió una noche". Pero reconoce que también ese momento impactó en ella para siempre: "Este tipo de violencia que ocurre dentro de la familia es algo que comparto con mucha gente”.

Esta situación marcó un antes y un después en su vida: “Creo que nuestra familia era muy poco saludable. Y creo que todo eso nos asustó de alguna manera. Por supuesto, desearía que lo que sucedió esa noche nunca hubiera sucedido. Desafortunadamente, es lo que sucede cuando no se llega a la raíz de estos problemas", concluyó la brillante artista.