11:33 AM / 04/12/2019

Carolina Gaitán y su salida de Sin senos sí hay paraíso: "Ya había cumplido mi misión"

Carolina Gaitán inició la serie Sin senos sí hay paraíso en 2016 siendo la protagonista de la historia; sin embargo, con el paso de los años su personaje, Catalina ‘la mediana', ha ido perdiendo fuerza hasta el punto de no tener apenas presencia en El final del paraíso, la última temporada de la saga que se transmite actualmente por la cadena Telemundo.

La sonada ausencia de la actriz colombiana en la ficción que encabeza Carmen Villalobos ha dado mucho de qué hablar a través de las redes sociales, pero ¿por qué no ha aparecido Gaitán en la teleserie de Telemundo?

"Hace año y medio yo pasé el comunicado que sentía que el personaje ya había cumplido un poco su misión. Le mandé una carta a todos los directivos y tenía muchas ganas de llevar a cabo mi monólogo musical, volver a hacer teatro y eso me iba a tomar muchísimo tiempo, muchísima dedicación, así que por esa razón yo dejé de participar 100% en la serie", explica Gaitán en entrevista exclusiva con People en Español.

"Me dijeron que era importante darle un final decoroso al personaje, que entendían mis ocupaciones pero que igual iban a pedirme que estuviera digamos que dándole un final al personaje y pues al final nunca como que desapareció del todo, pero esa fue la razón", agrega. "En mi situación digamos que el personaje no desapareció del todo sino que fuimos reduciendo las jornadas de grabación para yo poder hacer lo que tenía que hacer".

- Sin duda Catalina ha sido un personaje muy importante en tu carrera, ¿pero hasta qué punto dirías que ha marcado un antes y un después en tu carrera?

- Yo creo que todos los personajes marcan un antes y un después. Yo tengo un personaje que realmente sí siento que marcó un antes y un después en mi vida y fue el personaje de Celia llamado Lola Calvo, pero todos los personajes que interpretamos marcan un antes y un después en nuestras carreras y ahora estoy feliz con mi personaje de mi monólogo musical.

- ¿Qué te llevas de Sin senos sí hay paraíso?

- De Sin senos sí hay paraíso me llevo muchas cosas fantásticas, pero sobre todo la felicidad de haberme acercado a tantos públicos de tantas nacionalidades distintas, tantos latinos de tantos países diferentes que se engancharon increíble con la serie, tantos que agradecen la primera temporada con todo el corazón por esa historia de amor entre Nachi y Cata.

- Cuando dentro de unos años recuerdes Sin senos sí hay paraíso, ¿cuál crees que será el primer recuerdo que se te venga a la mente?

- Definitivamente me voy a acordar de la línea amarilla, me quedó clavada en el cerebro por siempre jamás y me acuerdo mucho saltándola para irme y escaparme con Nachi la primera vez, ese momento y esas escenas son hermosas e inolvidables junto a Juan Pablo Urrego.

- ¿Sigues manteniendo contacto con el actor?

- Sí, hemos trabajado en varias producciones juntos así que seguimos siendo amigos.

El final del paraíso concluirá el 8 de diciembre.