Carlos Vives apoya indígenas en defensa de su territorio en Colombia

Por: EFE 03:45 PM / 15/07/2020

El cantante y compositor Carlos Vives expresó este miércoles 15 de julio su apoyo a las acciones legales de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, en la región Caribe, para defender de la minería sus territorios sagrados en el macizo montañoso.



Vives expresó en una rueda de prensa virtual, en la que también participaron los líderes de las cuatro comunidades, que "hay que cuidar y proteger la Sierra Nevada de Santa Marta porque es el corazón del mundo, es nuestro lugar sagrado y porque protegerla y cuidarla es proteger todo lo que somos: el origen, nuestra identidad".



"Me uno al llamado de los cuatro pueblos por la protección de la Sierra Nevada y sus lugares sagrados", agregó Vives en el video en el que mostró una hoja de papel en la que estaba escrito #1500latidos, que es el numeral con la cual hacen viral en las redes sociales la campaña de protección.



La actriz colombiana Marcela Carvajal también se unió a la iniciativa y afirmó: "no podemos permitir que destruyan el corazón del mundo".



El decreto



Durante la rueda de prensa los líderes de las cuatro comunidades indígenas se refirieron al proceso de nulidad que actualmente cursa ante el Consejo de Estado (máximo tribunal de lo contencioso en Colombia), del decreto 1500 de 2018, expedido por el anterior Gobierno y que delimita el territorio para más de 340 espacios sagrados.



El secretario técnico del Consejo Territorial de Cabildo Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, Jaime Luis Arias, hizo un llamado para que les "ayuden a salvaguardar y proteger no solamente" sus "sistemas de sagrados", sino también sus "ecosistemas con un alto valor cultural y ambiental".

"Salvemos el corazón del mundo, porque es la permanencia de la vida para nosotros y toda la humanidad", agregó Arias.



Juana Hofman, que hace parte de la Asociación Interamericana de la Defensa del Ambiente, explicó que el decreto demandado ante el Consejo de Estado "redefine el territorio ancentral de las comunidades koguis, wiwas, arhuacos, y kankuamos, considerado como territorio perteneciente a la línea negra".



"Hoy existen 251 títulos mineros en la Sierra Nevada de Santa Marta y ninguna de estas actividades cuenta con la evaluación apropiada de los impactos que se han generado a partir de ellas. Esta degradación ambiental implica una afectación a la vida digna", anotó la abogada.



Línea negra



El decreto demandado redefine el territorio ancestral de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta, expresado en el sistema de espacios sagrados de la "Línea Negra -Sheshiza", como ámbito tradicional de especial protección, valor espiritual, cultural y ambiental.



La demanda se fundamenta en que con la actual norma para realizar cualquier proyecto dentro del territorio, que incluye 25 municipios en tres departamentos, se tendría que realizar una consulta previa con las comunidades indígenas.



Además de buscar que sean aceptados como parte en el proceso de demanda que cursa ante el Consejo de Estado, los pueblos indígenas de la Sierra Nevada exigen del actual gobierno la implementación de la norma que los reconoce como titulares de la relación de carácter espiritual, cultural y ambiental con el territorio.