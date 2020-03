Cancelan festivales en Miami, los datos en ¡OMG! Full Entertainment

Por: Carlos Camargo 06:10 PM / 06/03/2020

Las autoridades de Miami cancelaron un gran festival de música en el barrio de la Pequeña Habana, llamado Carnaval de la Calle 8, por el temor de que un evento multitudinario pueda diseminar más ampliamente el coronavirus. El evento tenía como reyes a Mau y Ricky, los hijos de Ricardo Montaner.

El alcalde Francis Suarez dijo que la ciudad no otorgará permisos para el Festival de Música de la Calle Ocho, cancelando efectivamente el evento por “extrema precaución” mientras los casos de coronavirus continúan en ascenso. Cuatro personas han dado positivo al Covid-19 en Florida, pero hasta ahora ninguna en Miami.

Las autoridades anunciaron la decisión al día siguiente de que cancelaran otro festival de música que atrae a miles de personas en el Bayfront Park del centro de Miami. Ambos se realizan en marzo, la temporada de vacaciones de primavera en Florida. Los organizadores del Festival Ultra dijeron que Miami estaba siguiendo directivas del gobernador de Florida y del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades Federal.

Show Business TV llegó a Venevisión

Show Business TV llegó a la pantalla de Venevisión, como parte de los estrenos del 2020. El espacio que tiene una trayectoria de más de 25 años en el mercado hispano, y que se transmite en 18 países, presenta en cada edición entrevistas a personalidades de la industria del entretenimiento, videos musicales, moda, tras cámaras y coberturas en vivo de los eventos más destacados del momento en la palestra, críticas de las últimas películas de cine.

El show es producido por Miguel Sierralta y tiene como co productor a Javier Rondón, quien recientemente fue nominado a los premios Tacarigua de Oro USA 2020. Bajo la conducción de Arlis Alvarado, Rosamaría Matteo y Desireé Osalswach, a la par de talentosos colaboradores presentes en varias ciudades del mundo, permite que Show Business TV realice un seguimiento a la actualidad en materia de arte y entretenimiento, con variedad de entrevistas, reportajes e invitados en el estudio.

Samuel Garnica en ascenso en Nueva York

El actor y cantante venezolano Samuel Garnica, radicado en Nueva York está a todo tren con su nuevo reto en el mundo del show business en la Gran Manzana. Actualmente está a tope con las presentaciones del nuevo musical donde labora. Se trata de Matilda, producido por Salgado Producciones en el AlexRod Performing Center Art desde el 6 al 22 de marzo. El musical Matilda es dirigido por el coreógrafo y bailarín de Broadway, Luis Salgado.

David Guetta lanzó “Detroit 3AM”

El cantante David Guetta lanzó su nueva canción que se llama Detroit 3AM, en colaboración con el DJ danés Morten. Con este tema volvió a sus orígenes en la música electrónica. El cantante lo estrenó durante su concierto en el EDC Méxic, donde fungió como artista principal, la tercera y última noche del festival que reunió a cerca de 300.000 personas en la capital mexicana.

En el set incluyó temas clásicos como Titanium, Play Hard, Sexy Bitch y Memories, además de una gran mezcla de música electrónica de exponentes de los 90 como The Prodigy, The Chemical Brothers y sus compatriotas de Daft Punk.

L.Lectric prepara producción musical magistral

En el mundo de la música hoy es difícil conseguir un talento que se perciba con excelente perfección vocal y rítmica de una manera innata. L.Lectric es ese joven cantautor que canta de una manera extraordinaria. Es una súper estrella norteamericana, nacida en Panamá City, al norte del estado de la Florida, que viene de una cultura góspel y ha diseñado una producción musical llena de matices que ha llamado música ecléctica. Sonidos electrónicos fusionados con R&B y con toda su cultura americana.

El resultado: una producción de alto nivel llamada Freedomland, que contiene temas de su propia autoría, con producción y arreglos propios. Actualmente finalizó su primer sencillo promocional llamado Who I am. Freedomland, nombre del álbum, fue grabado en los estudios de Sae en Miami, teniendo detrás de la consola al reconocido arreglista Héctor Abner. Larry Brown II, su nombre de pila, mostrará muy pronto su nuevo trabajo en marco de un show junto a su cuerpo de baile y mostrará por qué es un ángel vocal que cautiva con sus sonoridad y estilo particular de interpretar sus canciones. “Who I am” pronto estará disponible en todas las plataformas digitales.

