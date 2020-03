Cancelan evento de lanzamiento de Disney+ en Londres

La compañía planeaba mostrar contenido exclusivo relacionado a sus producciones, además de los tráilers de las miniseries Wanda Vision y The Falcon and the Winter Soldier.

Por: Jhoanna Rossell / Pasante 08:30 AM / 04/03/2020

Debido a la preocupación por el control de Covid-19 la compañía Disney decidió cancelar los planes para su evento de lanzamiento europeo de Disney+ que se llevaría a cabo el 5 de marzo en Londres. Al tratarse de una reunión de personas con fines comerciales ha saltado la alarma por el posible contagio.

En el comunicado la organización afirma que “debido a la cancelación de eventos de este tipo y los peligros que entrañan los viajes internacionales en estos momentos deciden cancelar todas las actividades previstas para el lanzamiento de Disney+ en Europa”.

Pese a la cancelación, la compañía intentará seguir con la promoción del servicio, “la rueda de prensa con ejecutivos se realizará la semana siguiente a la salida del servicio y los periodistas, con sede en Londres, podrán acceder a una presentación de la plataforma de streaming”. Disney asegura que buscará formas alternativas para poder llegar a los periodistas internacionales convocados en principio.

El evento habría contado con presentaciones exclusivas de directivos, creadores e invitados especiales. Aunque no estaba confirmado, se contaba con que Disney revelase contenido para los diferentes países y se rumoreaba que tendríamos tráilers de WandaVision y The Falcon and the Winter Soldier.

El Covid-19 ha infectado ya a más de 90.000 personas en todo el mundo, 3.000 de las cuales han fallecido.