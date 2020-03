Cancelan conciertos de Chayanne y Gwen Stefani en Dominicana

El país ha notificado hasta ahora cinco contagios importados del coronavirus, todos ellos en viajeros procedentes de Italia.

Por: EFE 06:00 PM / 12/03/2020

Un festival de música que se iba a celebrar este viernes 13-M en Santo Domingo con la participación de artistas como Gwen Stefani fue cancelado como medida de precaución ante el coronavirus, lo mismo que el recital que iba a ofrecer Chayanne en Altos del Chavón el 11 de abril.



Así lo anunciaron en sendos comunicados los promotores de ambos espectáculos, que achacaron su decisión al avance global de la enfermedad, de la que se han confirmado cincos casos en la República Dominicana.



Stefani, quien por primera vez iba a actuar en el país, era el plato fuerte del Isle Of Light Music Festival 2020, cuya cartelera incluía también a C.Tangana (España), The Rapture (EEUU), Lindstrøm (Noruega), Tora (Australia), Misstress Barbara (Canadá), Dabeull (Francia), Cimafunk (Cuba), Daniela Andrade (Canadá), CLUBZ (México), entre otros.



El concierto fue cancelado "debido a la incapacidad de varios artistas programados para actuar, incluidos los artistas principales, como resultado de los riesgos y restricciones relacionados con los viajes y el COVID-19", precisaron los responsables del evento en un comunicado.



La productora del festival, Mishu Music, "han tomado esta difícil decisión pensando en el público asistente", agregó la nota.



"Nos preocupamos por la salud, la seguridad y el bienestar de los asistentes al festival y, como miembros responsables, nos unimos al esfuerzo de la comunidad global para contener esta pandemia", concluyó el comunicado.



Debido a los últimos acontecimientos relacionados con virus, también Casa de Campo Resort & Villas anunció que, de manera preventiva, pospone de los conciertos de Soda Stereo y Chayanne en el anfiteatro Altos de Chavón (La Romana), pautados para el 28 de marzo y 11 de abril, respectivamente.



"Nuestra responsabilidad y prioridad es la seguridad y el bienestar del público, los artistas, y de los empleados, huéspedes y residentes en Casa de Campo, motivos por los cuales hemos tomado esta decisión", apunta un comunicado.



Próximamente se anunciarán las nuevas fechas para la celebración del tour Gracias Totales, de Soda Stereo, y la gira Desde el Alma, de Chayanne, señala la nota, donde se indica que queda garantizado el uso de las boletas ya adquiridas o su reembolso.



La República Dominicana ha notificado hasta ahora cinco contagios importados del coronavirus, todos ellos en viajeros procedentes de Italia, incluyendo tres dominicanos y dos turistas extranjeros.



El Gobierno dominicano asegura que no hay circulación comunitaria del virus en el país.



Los síntomas del coronavirus, declarada desde ayer pandemia, son en muchos casos parecidos a los de un resfriado, pero pueden venir acompañados de fiebre y fatiga, tos seca y dificultad para respirar.