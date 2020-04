Cameron Díaz reaparece tras dar a luz

La actriz suspendió su carrera en 2014 y desde entonces ha sido vista muy pocas veces en público.

Por: EFE 06:00 AM / 16/04/2020

La actriz estadounidense Cameron Díaz reapareció por primera vez después de convertirse en madre para participar en el programa de entrevistas en Instagram Live de la publicación Who What Wear.



Díaz, quien suspendió su carrera como actriz en 2014 y desde entonces ha sido vista muy pocas veces en público, reconoció que las órdenes de aislamiento social no han modificado mucho su rutina.



"Mi vida ha estado prácticamente en pausa en los últimos meses", aseguró la artista y escritora.



"Ya estaba en una especie de cuarentena porque tengo una bebé de tres meses, más bien de tres meses y medio", añadió.



Durante la charla con Katherine Power, la jefa de la publicación, quien además es su amiga, Díaz explicó que para ella y su esposo, Benji Madden, su casa se había convertido en una especie de “útero familiar” desde el nacimiento de su hija Raddix, a finales de diciembre de 2019.



“Todo lo que hago es mantener todo con vida”, indicó y explicó que, además de su niña, se dedica a cuidar a sus animales y su jardín.



Aunque aclaró que ser la mamá de Raddix es la “mejor, mejor mejor parte de mi vida”.



Además de estar agradecida por tener la experiencia de ser madre, también aprecia estar viviendo la maternidad al lado de su esposo, quien es el líder vocal de la banda Good Charlotte.



Con una apertura poco característica sobre su vida privada, Díaz reveló que disfruta mucho de la cocina y de las rutinas que han creado como familia.



“Después de la hora del baño juntos con nuestra niña, Benji es el que la lleva a dormir”, reveló.



“El es buenísimo. Un padre maravilloso. Tengo mucha suerte de que sea el papá de mi bebé. Es increíble”, completó.



Su día a día también incluye al hermano y compañero de Madden en Good Charlotte. Joel Madden y su esposa Nicole Richie y sus hijos son sus vecinos en la ciudad californiana de Long Beach (EE.UU.).