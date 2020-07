Bugs Bunny cumple 80 años: "¿Qué hay de nuevo, viejo?"

Ha aparecido en cientos de dibujos, películas, series de TV, videojuegos, parques temáticos, galas de premios... hasta el punto de llegar a ser la novena personalidad más representada en el cine, según el libro Guinness de los Récords.

26/07/2020

A veces los dibujos animados pueden convertirse en auténticas instituciones del séptimo arte como es el caso de Bugs Bunny, el conejo de los Looney Tunes que ha acompañado a niños (y no tan niños) a lo largo de generaciones y cumple 80 años este lunes 27-J.



Considerado el personaje animado más importante de todos los tiempos, un honor que comparte con Mickey Mouse, la celebración del "conejo feliz" que nació en 1940 incluye desde una nueva serie hasta una exclusiva colección de sellos diseñada por el Servicio Postal Estadounidense.



Y es que pocas son las personas en el mundo que no han visto al conejo en alguna de sus aventuras, zanahoria en mano y saliendo airoso de cualquier enredo tras pronunciar su mítico saludo "¿Qué hay de nuevo, viejo?", que ahora cobra más sentido que nunca.



Del "conejo alegre" a institución de la pantalla



Como tantas cosas del cine del siglo pasado, el nacimiento de Bugs Bunny fue bastante casual y tomó forma con el tiempo.



La Warner Bros. necesitaba un nuevo enemigo de Porky para un corto de los Looney Tones que acababan de presentar al Pato Lucas en su anterior entrega y los dibujantes Cal Dalton y Ben Hardaway imaginaron un conejo que en lugar de escapar de su cazador, llegaría a enloquecerlo.



Lo llamaron Happy Rabbit (Conejo Feliz).





Pero ese alegre animal, bajo y rechoncho, que apareció en el corto Porky's Hare Hunt de 1938 -y algunos dicen que imitaba a otro personaje de Disney- se parecía muy poco al conejo actual referente de los dibujos animados.



Fue en 1940 cuando Bugs Bunny tomó su personalidad y forma definitiva, después de que Tex Avery lo incluyera en "A Wild Hare" como un descarado animal que salía de su madriguera para preguntar a su cazador "¿Qué hay de nuevo, viejo?".



Obsesionado con la zanahorias, ágil, desvergonzado y repetidor de frases de Groucho Marx, así era el personaje que se cruzó con el cazador Elmer Gruñón y con el que comenzó una persecución que ha encandilado a la audiencia década tras década.



Desde entonces, Bunny ha aparecido en cientos de dibujos, películas, series de televisión, videojuegos, parques temáticos, galas de premios... hasta el punto de llegar a ser la novena personalidad más representada en el cine, según el libro Guinness de los Récords.



Tiene su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, industria donde compartió pantalla junto al gigante del baloncesto Michael Jordan en "Space Jam" (1996) y con su mayor rival, Mickey Mouse, tras un acuerdo de Warner Bros. con Disney que obligaba a ambos a salir siempre juntos en las escenas de "Who Framed Roger Rabbit" (1988) para no robarse protagonismo.



Contratos con exigencias de estrellas.





"¿Qué hay de nuevo?"



"Creo que Bugs Bunny gusta a todos porque su personalidad es un poco como nos gustaría ser: Siempre es el más listo de la habitación, quien dice lo más cómico en el momento oportuno... Hay algo de su personalidad que conecta con todas las culturas y generaciones", argumenta el animador Peter Browngardt.



Browngardt ha sido el responsable de crear una nueva tanda de cortos animados de los Looney Tunes para la nueva plataforma HBO Max que ha llevado a Bugs Bunny a la era del "streaming"



"Miramos mucho sus cortos originales, queríamos ser lo más fieles posibles a los personajes, especialmente con Bugs Bunny, y el resto del reparto que son algunos de los dibujos animados mejor creados nunca", asegura.



Browngardt insiste en que los dibujos animados no son necesariamente "algo de niños", ni la parte pequeña de la industria cinematográfica y la fuerza del personaje estrella de la Warner Bros. durante 80 años lo demuestra.



Colección exclusiva de sellos



De hecho, el Servicio Postal de los Estados Unidos (U.S. Postal Service) emitirá estampillas conmemorativas para celebrar el cumpleaños con 10 diseños que muestran a Bugs Bunny con algunos de sus disfraces más memorables.



Desde barbero, a pianista o jugador de baloncesto... esas son algunas de las escenas que aparecen en los sellos desde los que un Bugs Bunny octogenario pregunta "¿Qué hay de nuevo, viejo?", como si él no lo fuera ya.