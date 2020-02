Ben Affleck y su divorcio con Jennifer Garner: “Es mi más grande arrepentimiento"

"Mi alcoholismo fue el que creó los problemas maritales”, admitió.

Por: Agencias 12:29 PM / 19/02/2020

Debido al estreno de su próxima producción cinematográfica, The Way Back, Ben Affleck se encuentra en una gira promocional, por ello concedió una entrevista a New York Times, en donde se sinceró sobre varios aspectos de su vida privada, entre los cuales destacan sus problemas con el alcoholismo así como su divorcio con Jennifer Garner.

De acuerdo a lo expresado por el mismo Affleck, su divorcio con la actriz es uno de sus mayores arrepentimientos, pues este se derivó de su abuso al alcohol.

“Mi más grande arrepentimiento es mi divorcio. La vergüenza es tóxica, nada bueno puede resultar de ella (...) Bebí ‘normalmente’ por años, pero cuando comencé a beber cada vez más mi matrimonio se fue derrumbando, eso fue en el 2015 - 2016. Mi alcoholismo fue el que creó los problemas maritales”, continuó el actor de ‘Batman’.

“Ciertamente he cometido muchos errores, he hecho cosas de las cuales me arrepiento, pero tú mismo debes levantarte, aprender de ello y tratar de seguir adelante”, reveló Affleck.

Mencionó estar realmente avergonzado de su recaída el pasado mes de octubre, cuando el portal TMZ se encargó de difundir las imágenes del actor en completo estado de ebriedad, cuando supuestamente, se encontraba en rehabilitación.

“La recaída es algo realmente vergonzoso. Obviamente hubiera deseado que eso no hubiera pasado. Realmente deseo que eso no haya estado en Internet para que los niños no lo vieran. Jen y yo hicimos lo mejor que pudimos para hablarlo con ellos y ser honestos”, confesó el actor.

Así surgió todo

Los actores cuentan con una gran historia, pues Jennifer y Ben se conocieron hace 20 años, durante el rodaje de ‘Pearl Harbor’ y aunque después siguieron trabajando en varias producciones juntos, no fue hasta el 2004 cuando Affleck y Garner finalmente entablaron una relación amorosa, pues cuando se conocieron la actriz se encontraba casada con Foley, mientras que el actor estaba comprometido con Jennifer Lopez.

Una vez que hicieron pública su relación, la pareja anunció su compromiso en abril del 2005 y se casaron en junio del mismo año a través de una ceremonia privada, y para diciembre ya había nacido su primera hija, Violet.

En enero del 2009 Jennifer dió a luz a su segunda hija, Seraphina, y para febrero del 2011 llegó a sus vidas Samuel, su tercer y último hijo. Sin embargo, y debido a los problemas de Ben, su matrimonio no pudo seguir y se separaron en el 2015.