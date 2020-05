Bad Bunny lanza por sorpresa el álbum Las que no iban a salir

El cantante sorprendió con 10 canciones inéditas, entre las que hay colaboraciones con artistas como Don Omar, Nicky Jam, Jhay Cortez, Zion y Lennox, y Yandel, entre otros.

Por: EFE 02:08 PM / 10/05/2020

Bad Banny lanzó este domingo 10 de mayo sin previo aviso el álbum Las que no iban a salir, que se convierte en el cuarto disco de estudio del artista puertorriqueño.



El cantante sorprendió a su seguidores en todo el mundo con el lanzamiento de un total de 10 canciones inéditas, entre las que hay colaboraciones con artistas como Don Omar, Nicky Jam, Jhay Cortez, Zion y Lennox, y Yandel, entre otros.



"Las que no iban a salir" llega al mercado a través de todas las plataformas digitales de música tras el histórico éxito de "YHLQMDLG", el anterior trabajo del artista.



El nuevo disco de Bad Bunny tiene una duración de 30 minutos e incluye el tema En casita junto a su novia, Gabriela.



Más de una cita, Bye me fui, Canción con Yandel, Bendiciones o Ronca Frestyle son algunas de las otras canciones que componen este inesperado trabajo de Bad Bunny.



La estrella musical puertorriqueña ya había adelantado que los temas que ahora aparecen en "Las que no iban a salir" debían de incluirse en álbumes anteriores, pero que no salieron finalmente al mercado. De allí, el nombre de este nuevo disco.



Según sus representantes, Bad Bunny finalizó estas canciones en menos de una semana durante la cuarentena por el coronavirus e incluyen sonidos distintos en los que destacan los ritmos urbanos.



Las diez canciones comienzan con Si ella sale como tema de apertura y concluye con En casita, una sorpresa para los seguidores de este novel artista puertorriqueño convertido ya en un auténtico fenómeno mundial de la música internacional.



Benito Antonio Martínez, artísticamente conocido como Bad Bunny, debutó en diciembre de 2018 con X 100pre, su primer álbum de estudio, disco que fue ganador de un Latin Grammy en la categoría mejor álbum urbano.



En junio de 2018 apareció en el mercado Oasis, un álbum en colaboración con el cantante colombiano J Balvin que incluye ocho temas.



"YHLQMDLG" llegó el pasado febrero con colaboraciones de Daddy Yankee, Anuel AA y Kendo Kaponi, entre otros artistas, y debutó en el número dos en el Billboard 200 de Estados Unidos.