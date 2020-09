Bad Bunny estrenó video y cantó por zonas de Nueva York montado en camión

Hasta el momento, más de 1,9 millones de personas han visto la pieza audiovisual en YouTube. El concierto culminó frente al Hospital de Harlem, donde Bad Bunny interpretó "Yo perreo sola" y agradeció la labor de los trabajadores de primera línea de la pandemia del covid-19.

Por: EFE 01:27 PM / 21/09/2020

El artista urbano Bad Bunny estrenó la noche del domingo 20-S, tras ofrecer un concierto que recorrió las principales calles de Nueva York, el video musical de Una Vez, el tema en el que colabora con su compatriota Mora y que incluyó en su disco YHLQMDLG ("Yo Hago Lo Que Me Da La Gana").







Hasta el momento, más de 1,9 millones de personas han visto la pieza audiovisual en YouTube dirigida por Stillz, un realizador recurrente en los vídeos del cantante puertorriqueño.







Mora, por su parte, fue uno de los invitados del mencionado álbum, en el que también aportó en las composiciones de La Difícil y Soliá.







Me vale es, además, uno de los temas que Bad Bunny interpretó en un concierto que ofreció el domingo subido en un contenedor de carga simulando un vagón del metro y que recorrió varias zonas de la ciudad de Nueva York.







La presentación fue organizada por Uforia Live, de la cadena Univisión, en conjunto con la emisora La X 96.3 FM en Nueva York y la firma Verizon, como parte de la celebración del Mes de la Hispanidad en Estados Unidos.







Más de 10 millones de personas presenciaron el espectáculo a través de UforiaLive, por televisión en Univisión y la página de YouTube de Bad Bunny, según publicó Noah Assad, manejador del artista, en su cuenta de Instagram.







El concierto arrancó en las afueras del Yankee Stadium y recorrió las zonas del Bronx y Washington Heights hasta llegar al Hospital de Harlem.







Durante el recorrido, que se demoró más de una hora y media, Bad Bunny interpretó algunos de sus éxitos, como Bye, me fui, Vete, Callaíta, La Romana, 200 MPH, Ni bien ni mal, Te Boté y Yo Perreo Sola.







Incluso, durante el trayecto, decenas de personas perseguían la plataforma en la que cantaba Bad Bunny.







La presentación incluyó también las apariciones especiales en vivo del colombiano J Balvin desde Medellín cantando La Canción, con Sech desde Panamá interpretando "Ignorantes" y Mora desde Puerto Rico en el tema Una vez.







De igual manera, se vio al artista tratando de agacharse para no golpearse con los semáforos o algunos de los túneles que aparecían durante el recorrido.







El concierto culminó frente al Hospital de Harlem, donde Bad Bunny interpretó "Yo perreo sola" y agradeció la labor de los trabajadores de primera línea de la pandemia del covid-19.







El espectáculo coincidió además con el tercer aniversario del devastador paso del huracán María sobre Puerto Rico.