Backstreet Boys y The Offspring cancelan conciertos en Brasil

Por: EFE 04:18 PM / 14/03/2020

Las bandas estadounidenses Backstreet Boys, The Offspring y Pennywise fueron obligadas a cancelar sus respectivas presentaciones en Brasil, después de que las autoridades del país suramericano adoptara diversas medidas para frenar el avance del coronavirus.



La productora Live Nation Brasil, responsable del concierto de Backstreet Boys, anunció en un comunicado que el concierto que sería realizado este domingo fue aplazado ante las "recientes restricciones recomendadas" por el gobernador del estado de Sao Paulo, Joao Doria.



"La seguridad y el bienestar de nuestros fans, funcionarios y de todas las personas son siempre nuestras principales prioridades. Lamentamos la decepción de los fans", expresó.



Doria determinó la víspera que todas las escuelas de la red pública y privada paulistas deberán ser cerradas de forma gradual a partir del lunes y afirmó que "se suspenderán los eventos deportivos, musicales y de otras naturaleza con público por encima de las 500 personas".



Además de Backstreet Boys, también han suspendido su gira conjunta en el gigante sudamericano los grupos de rock The Offspring y Pennywise, que tenían previsto tocar en cuatro ciudades brasileñas entre los días 17 y 22 de marzo.



Según los organizadores, la medida fue adoptada "ante la pandemia del Covid-19" y en cumplimiento a las recomendaciones del Ministerio de Salud, buscando "garantizar la seguridad y preservación de la salud de la población".



Las cancelaciones de esos conciertos se suman a una serie de eventos deportivos, políticos y culturales que ya fueron suspendidos o aplazados en todo el país, sobre todo en la ciudad de Sao Paulo, la más poblada de Brasil y donde viven unas 12 millones de personas.



Ante la fulminante diseminación del coronavirus, las autoridades de Río de Janeiro y Sao Paulo, los dos estados con mayor número de casos confirmados, fueran las primeras a anunciar medidas para evitar la expansión de la enfermedad, que incluyen la suspensión de clases en escuelas y eventos públicos.



Al menos otros nueve de los 27 estados de Brasil ya han adoptado precauciones similares para frenar el avance del Covid-19.



Según el último boletín divulgado este sábado por el Ministerio de Salud, el país sudamericano ha registrado hasta el momento 121 casos confirmados de la enfermedad, de los que 65 fueron detectados en el estado de Sao Paulo y 22 en Río de Janeiro.



Las autoridades sanitarias investigan otros 1.496 casos sospechosos y hasta ahora no se ha producido ninguna muerte a raíz de la enfermedad.



Entre los casos confirmados de Covid-19 figuran el jefe de prensa de la Presidencia, Fabio Wajngarten, y al menos otras cinco personas que acompañaron al mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, en una visita a EE UU de cuatro días y que estuvo repleta de actos, entre ellos una cena con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



El viernes, Bolsonaro anunció que ha testado negativo para la enfermedad, mientras que, un día después, Trump informó que se hizo la prueba del coronavirus y que está a la espera de los resultados.