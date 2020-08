Avanza la secuela de “Dirty Dancing” con la actriz original Jennifer Grey

“Será exactamente el tipo de película romántica nostálgica”, dijo Feltheimer de Lions Gate Entertainment Corp.

Por: Reuters 09:00 AM / 07/08/2020

Jennifer Grey, la actriz que protagonizó junto a Patrick Swayze el drama romántico Dirty Dancing, actuará en una secuela de la clásica película de 1987, anunció el estudio detrás del filme.

Grey también será productora ejecutiva de la película, que estará dirigida por Jonathan Levine, director de “Warm Bodies”, dijo el jueves 6 de agosto a última hora Jon Feltheimer, presidente ejecutivo de Lions Gate Entertainment Corp.

“Será exactamente el tipo de película romántica nostálgica que los fans de la franquicia han estado esperando”, dijo Feltheimer en una llamada con analistas de la industria.

La compañía no dio detalles sobre la trama del filme o cuándo será su estreno.

En la película original, Grey interpretaba a Frances “Baby” Houseman, una adolescente que se enamoraba de su instructor de danza (Swayze) mientras estaba de vacaciones en un resort de Nueva York en la década de 1960.

Swayze murió de cáncer en 2009 a los 57 años.

Dirty Dancing fue un éxito de taquilla y con contó con el tema (I’ll Had) “The Time of My Life”, que ganó un Oscar a la Mejor Canción Original.