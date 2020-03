Autobiografía de Woody Allen al mercado en abril

El libro de memorias de Allen, que llego a creerse que no llegaría a publicarse en la era del #MeToo, saldrá a la venta.

Por: Jhoanna Rossell / Pasante 10:45 AM / 03/03/2020

La editorial Grand Central Publishing, una división de Hachette Book Group, anunció que el 7 de abril de este año publicará una autobiografía del cineasta Woody Allen titulada Apropos of Nothing (A propósito de nada). Este libro de memorias se creyó impublicable en la era MeToo, luego de que el director enfrentara acusaciones de abuso de menores por parte de su hija, Dylan Farrow, quien afirmó en una carta abierta al New York Times, que en 2014 Allen abusó sexualmente de ella cuando era niña.

“El libro es un recuento completo de su vida, tanto personal como profesional, y describe su trabajo en cine, teatro, televisión, clubes nocturnos y publicaciones”, según Grand Central. “Allen también escribe de sus relaciones con familiares, amigos, y los amores de su vida”.

Portada de la autobiografía de Allen

El libro fue adquirido, discretamente, hace un año por la editorial, que no ha hecho públicos los términos económicos del contrato. Tampoco ha ofrecido más información sobre el contenido. Será lanzado inicialmente en Estados Unidos, Canadá, Italia, Alemania, Francia y España, seguido de otros “países alrededor del mundo”. Allen dará “varias entrevistas” por el libro, anunció Grand Central.

Contraportada de "Apropos of Nothing"

Allen, de 84 años, es uno de los cineastas más influyentes de su generación. Ganador de cuatro Oscar, es autor de más de medio centenar de películas desde 1965, que incluyen éxitos como “Annie Hall” (Dos extraños amantes) The Purple Rose of Cairo” (La rosa púrpura del Cairo). Allen tiene amplia obra publicada, principalmente ensayos humorísticos en revistas, recogidos en al menos dos celebrados tomos antológicos.

Hija adoptiva del director y de su exesposa, Mia Farrow, Dylan Farrow acusó a Allen de haber abusado de ella a principios de los años 90, en mitad de la polémica separación entre el realizador y la actriz, a la que dirigió en 13 películas. Meses antes salía a la luz la relación entre Allen y la hija adoptiva de la actriz Soon-Yi Previn.

Hubo dos investigaciones independientes judiciales, y en ambos casos no se encontraron pruebas contra Allen. Pero las acusaciones han afectado a la carrera del cineasta. Amazon Studios se retractó de una producción y acuerdo de distribución con Allen, y numerosos actores han dicho que ya no trabajarán con él. Su película Un día lluvioso en Nueva York se estrenó en Europa y América Latina el año pasado, pero no en Estados Unidos.