Audio / Los Chiquinquireños cantan "La corona de Jesucristo" en tiempos de pandemia

"Hoy las calles están solas, no se ven niños jugando, el planeta está llorando. El encierro nos controla, la escena es conmovedora, ven a nosotros Señor. Dios, tú tienes el control, te estamos necesitando".

"Solo aquel que tenga fe y sepa que hay un Dios vivo, que nos da amparo y abrigo gritará no temeré. Voy a decirlo e insisto no hay virus en quien creer, quizás no lo has visto, tienes que saber, que la única corona que tiene poder es la Corona de Jesucristo".