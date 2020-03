Así es el homenaje que une a "Westworld" con "Game of Thrones"

"No nos podíamos resistir a rendir homenaje a un programa sobre el que pensamos que cambió la televisión, nos inspiró, e incluso creó el espacio para que nosotros realizáramos nuestra serie", aseguró el productor David Benioff.

Por: EFE 04:00 PM / 13/03/2020

La ciencia ficción de "Westworld" ha recogido el testigo de la fantasía de "Game of Thrones" para ser la nueva serie estrella de HBO, un traspaso de poderes que la plataforma ha aprovechado para unir ambas producciones en un guiño potenciado por sus creadores.



Los responsables de "Game of Thrones", David Benioff y D. B. Weiss aparecerán en uno de los capítulos de la nueva temporada de la serie "Westworld", que se estrena en todo el mundo la próxima semana cumpliendo la idea que ellos mismos tuvieron hace varios años.



"Son nuestros amigos y los dos seguían insinuando que había que introducir a 'Westworld' en 'Westeros'" -el continente fantástico de 'Game of Thrones'", bromeó el cocreador de la producción de ciencia ficción, Jonathan Nolan, durante una conversación con Efe en Los Ángeles (EE.UU.).



De este modo, Weiss y Benioff interpretarán a dos técnicos en Delos, la corporación que compró el parque temático donde arranca "Westworld" y que opera varios otros recintos donde roban información de los invitados para potenciar la inteligencia artificial.



"No nos podíamos resistir a rendir homenaje a un programa sobre el que pensamos que cambió la televisión, nos inspiró, e incluso creó el espacio para que nosotros realizáramos nuestra serie", aseguró Benioff.



Lo curioso es que esta coincidencia ya la pidió el escritor de los libros originales de "Game of Thrones", George R.R. Martin, en 2016, cuando incluso fue un poco más lejos y pidió directamente un cruce -"crossover"- entre ambas producciones.



Nolan, en su momento, también aplaudió la trama de fantasía y dijo de Martin que era un escritor brillante.



La serie también incorporará en su nueva tanda de capítulos a otro de los protagonistas de una de las ficciones más exitosas de la década, pues Aaron Paul de "Breaking Bad", contará con un papel destacado en la nueva etapa de "Westworld".



"Fue una locura", dijo este actor, que también agradeció el hecho de que por destino haya acabado relacionado con tres de las producciones más aclamadas de los últimos tiempos, "Breaking Bad", "Westworld" y, ahora, por efectos secundarios "Game of Thrones".



Otro de los actores que recibió con alegría el vínculo entre ambas producciones fue Luke Hemsworth.



"Pero curiosamente no hubo un dragón", bromeó.



Lo cierto es que "Westworld" ya había incluido un detalle relacionado con "Game of Thrones", cuando en la segunda temporada el famoso giroscopio de la secuencia de apertura de la serie fantástica apareció en una escena, colgado en una librería.



HBO apostará fuerte por la tercera temporada de "Westworld", la serie que arrancó en un hipotético parque de atracciones futurista y que ahora se lanzará al mundo exterior, donde la tecnología cuestiona más que nunca nuestra posibilidad de libertad.



"El tema del Mundo Libre es algo que ha fascinado a muchos escritores anteriores a esta época", explicó a Efe Lisa Joy, la cocreadora de esta trama en la que a la eterna pregunta sobre quién somos y por qué de esta manera se suma la del dominio que la tecnología tiene en nuestras vidas y su importancia en el futuro.



La siguiente etapa de "Westworld" se estrenará en todo el mundo la próxima semana, incluidos los países hispanohablantes, con el objetivo de sumar a los adeptos que quedaron fascinados en la primera tanda y se descolgaron en una reflexiva segunda temporada.



Si bien los nuevos episodios de "Westworld" contarán con más acción, y la lucha entre compañías tecnológicas, robots y humanos se acentuará, los ecos filosóficos que resonaron con fuerza en su trama anterior seguirán presentes.