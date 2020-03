Arnold Schwarzenegger y TikTok se unen para donar comida durante la pandemia

La iniciativa será gestionada por After-School All-Stars (ASAS), una fundación creada por el actor y exgobernador californiano.

Por: EFE 01:12 PM / 19/03/2020

Arnold Schwarzenegger y la aplicación de videos TikTok se aliaron este jueves 19 de marzo para proporcionar alimentos a las familias con niños que lo necesiten durante la crisis global desatada por la pandemia del coronavirus.



TikTok donará tres millones de dólares con esta finalidad que serán gestionados por After-School All-Stars (ASAS), una fundación creada por el actor y exgobernador californiano (2003-2011).



"Durante una crisis, la improvisación es crucial y todo el mundo tiene que buscar nuevas maneras de ayudar a los más vulnerables", dijo Schwarzenegger en un comunicado.



"Cuando fundé After-School All-Stars en 1992, la meta era siempre apoyar a las familias que más lo necesitaran. Doy las gracias a TikTok por su donación, que nos permite cambiar nuestras prioridades para que nuestro equipo pueda entregar alimentos y cupones para tiendas a las familias que ayudamos", añadió.



Por su parte, la directora general de TikTok U.S., Vanessa Pappas, opinó que "en tiempos de incertidumbre" es más importante que nunca "unirse para ayudar a aquellos que lo necesitan".



"Este compromiso con ASAS ayudará a que más estudiantes tengan acceso a comidas proporcionadas de manera segura durante esta crisis. Aunque esto solamente no mitigará el impacto de la situación actual, esperamos que pueda aliviar una preocupación de los padres que tienen que compaginar las medidas de distanciamiento social, el trabajo y cuidar a unos niños que no pueden ir a la escuela", agregó.



Uno de los principales debates en EE.UU. sobre las medidas por adoptar para frenar al coronavirus fue el cierre o no de las escuelas, ya que en muchos casos los centros educativos sirven como fuente de alimentación saludable y principal para los niños con pocos recursos.



Schwarzenegger, toda una personalidad en EE.UU. tanto por su carrera interpretativa como por su trayectoria política, ha compartido en los últimos días numerosos mensajes y vídeos en su cuenta de Twitter, muchos de ellos humorísticos, dando consejos para contener el avance de la pandemia como lavarse los manos o permanecer en casa.



El número de casos globales de COVID-19 se elevó hoy a 207.860 y los muertos ya superan los 8.600, según los datos más recientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS).