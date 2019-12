12:07 AM

12:07 AM / 12/12/2019

Arnaldo Pirela ganó Premio Nacional de Ensayo sobre Teatro

Camila Ríos

“Cuando alguien obtiene un reconocimiento de índole nacional siente que por antonomasia le corresponde al lugar donde ha realizado el trabajo”, afirmó Arnaldo Pirela Paredes en una entrevista a PANORAMA. Docente, director, actor y gerente teatral, fue anunciado ganador del Premio Nacional de Ensayo sobre Teatro en su edición 2019, el pasado lunes 9 de diciembre.

El reconocimiento otorgado por la Compañía Nacional de Teatro, en Caracas, a su texto El devenir en la acción escénica: El oficio y la puesta en escena, fue conferido por unanimidad y encabeza una serie de distinciones que han galardonado al teatro regional este 2019 a través sus oficiantes.

Este premio nacional suma reconocimientos al teatro zuliano que este 12 de diciembre celebra su Día Regional con la entrega de la Ordan Rafael María Baralt de Las Artes Escénicas al reconocido gestor cultural Régulo Pachano, en el Teatro Baralt, el Reconocimiento a la Trayectoria Teatral San Ginés de Roma, propuesto por Fundrama para reconocer a los diferentes creadores regionales de las artes escénicas, y el Premio de la Escuela Superior de Artes Escénicas Juana Sujo otorgado al dramaturgo Javier Rondón a mediados de este 2019.

En el caso de Pirela, el veredicto se realizó el miércoles 4-D y tuvo como jurado a la reconocida investigadora teatral e invitada internacional Susana D. Castillo, a Sor Elena Salazar, miembro de la Academia de Historia de Nueva Esparta, y al actor, artista plástico y profesor universitario Roger Herrera.

“El ensayo reflexiona sobre la importancia de los espacios teatrales, concebidos desde la antigua Grecia para la representación escénica, la necesaria formación del artista de teatro y la aplicación de sus herramientas en la puesta en escena”, explicó quien es también Profesor de la Facultad Experimental de Arte de LUZ (Feda) y exdirector del Teatro Baralt de Maracaibo.

Dentro de sus múltiples roles, resalta el de director general de la productora teatral Teorema Producciones, lugar desde donde resalta que “la gestión cultural que ha de realizarse en nuestra ciudad es la que involucra a los hacedores en primer lugar haciendo alianzas con el sector público, privado y gubernamental. Si ha sido siempre una dificultad para los artistas acceder a espacios, hablo del teatro como infraestructura, también considero la responsabilidad que tenemos los teatristas, de producir o montar trabajos con buena factura, atractivos y con contenidos que representen una verdadera oferta para el público local y nacional”.

El premio funge con conclusión a sus años de ejercicio escénico. Oportunamente coincide con sus casi 40 años de trayectoria a celebrar en 2020.

“Celebro este reconocimiento, que se extiende al teatro zuliano, es una mirada a nuestro trabajo, a nuestro quehacer”, destacó Pirela.

Régulo Pachano: Orden Rafael María Baralt de Las Artes Escénicas

“Viajo en agradecimiento. Llegar a una ciudad que te formó y te dio todo es sumamente emocionante”, manifiesta el también condecorado gestor cultural Régulo Pachano, a un año y seis meses de la última vez que estuvo en tierras marabinas.

El motivo que este 12-D lo convoca es el recibimiento de la Orden Rafael María Baralt de Las Artes Escénicas, otorgada por la Fundación Teatro Baralt de la Universidad del Zulia.

“Lo siento como un reconocimiento que viene de la comunidad y del sector cultural a mis 42 años de trabajo ininterrumpidos, y que lleve el nombre de Baralt es un orgullo, más cuando la iniciativa nace de la Universidad del Zulia y su teatro”, manifestó Pachano.

El marabino, quien reside actualmente en Argentina, fue el director del Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez durante 28 años. Su destitución aún es lamentada en la región. Sin embargo, su ausencia es reconfortada por el ejercicio de su cargo como asesor de Gestión y Cooperación en el Teatro Colón de Buenos Aires, uno de los diez teatros más prestigiosos del mundo.

Al preguntarle por su visita, el también abogado y exprofesor de la Feda define a Maracaibo como una “ciudad chocada”. “Ha perdido su espíritu y transitan por ella personas con sus imaginarios y añoranzas”, señaló.

La entrega del reconocimiento a Pachano coincide con la celebración del Día Regional del Teatro, este 12 de diciembre, fecha que debería ser coronada por las actividades culturales a pesar de que, fuera de algunas iniciativas particulares, parecen mermar ante el agobio colectivo.

“Deben existir acciones y políticas que permitan articular y coexistir la democracia cultural”, apuntó el gestor internacional.

Dentro de la entrega de este reconocimiento también se destacan el actor Milton Quero y Ameley Rivera, bailarina de Danza LUZ, a quienes también se les otorgarán honores en la ceremonia.

Javier Rondón: Premio Juana Sujo 2019

En su caso, el dramaturgo y director zuliano Javier Rondón se alzó con el premio de la Escuela Superior de Artes Escénicas Juana Sujo (Caracas) en su edición 2019, con su obra Maderamen.

El texto, galardonado el pasado 28 de abril, se basa en un edificio abandonado en el que se debate la entrada, la salida y el regreso de los personajes. En ella, se enfrenta el tema de la diáspora a pesar de haber sido escrita antes de los años de mayor movilización migratoria en el país.

“Maderamen fue escrita para el 2003. Casi la había olvidado. La reencontré cuando estaba leyendo las bases del concurso para pasarlas a un amigo (el también premiado José Luis Angarita). Me sorprendió lo vigente que estaba, no solo por hablar de la diáspora si no por tocar temas como la escasez de efectivo”, expresó el dramaturgo Javier Rondón.

El jurado estuvo conformado por los dramaturgos y docentes José Gabriel Núñez, Andrés Martínez y Pablo García Gámez. El premio fue otorgado por unanimidad y sentó las bases para un posible montaje a futuro coproducido por varias instituciones.

Fundrama: nuevos galardones

Como si fuera poco, la emblemática agrupación marabina, creadora del montaje Señoras de Maracaibo, Fundrama, inaugurará este 12 de diciembre el Reconocimiento a la Trayectoria Teatral San Ginés de Roma.

“Es una coproducción con el Teatro Baralt y será desde ahora en adelante ofrecida cada año para el Día Regional del Teatro, empezando por este 2019”, anunció el actor y director Henry Semprún.

La iniciativa se encuentra enmarcada en la celebración de los 15 años del colectivo teatral y promete multiplicar los reconocimientos entregados a los artistas escénicos en la ciudad.