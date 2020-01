“Aquí la mujer toma el control”: Tito “El Bambino” al lanzar su tema Cóbrale

"Lo que estábamos buscando era un tema que fuera al revés de lo que las mujeres están acostumbradas a escuchar. Cambiamos el concepto de las mujeres de tomar venganza, que tomen control del asunto. Algo muy diferente a lo que acostumbramos a hacer", explicó.

Por: EFE 11:30 AM / 24/01/2020

El veterano reguetonero puertorriqueño Tito "El Bambino" lanzó este viernes "Cóbrale", su nuevo sencillo que da un nuevo rol a la mujer y en el que colaboran Rauw Alejandro, Lyanno, Miky Woodz y Rafa Pabón, algunos de los artistas más destacados de la nueva generación urbana.



"Lo que estábamos buscando era un tema que fuera al revés de lo que las mujeres están acostumbradas a escuchar. Cambiamos el concepto de las mujeres de tomar venganza, que tomen control del asunto. Algo muy diferente a lo que acostumbramos a hacer", explicó a Efe Efraín Fines Nevares, nombre verdadero de "El Bambino".

"Cada uno de ellos dejó su sentir de la canción con lo que los caracteriza", enfatizó el artista, quien también se hace llamar "El Patrón".Además del lanzamiento del sencillo, también se lanzó el vídeo musical, filmado en Puerto Rico.Según se explicó en un comunicado de prensa, el vídeo, dirigido por Juanchi González, describe la relación de una pareja que llega a su fin cuando ella es engañada y decide cobrar el engaño.Las imágenes capturan la esencia de "Cóbrale", que combina el ritmo de reguetón con el estilo de cada uno de los intérpretes."Me gusta muchísimo este tema. Es melódico y presenta una situación cotidiana entre parejas por lo que muchos se pueden identificar. Además, la oportunidad de cantar con todos estos exponentes urbanos y amigos de diferentes generaciones siempre es un gusto", destacó Tito "El Bambino", de 38 años.Y según indicó "El Bambino" a Efe, "Cóbrale" formará parte de un grupo de sencillos que lanzará estos próximos meses hasta que publique su nuevo álbum, que espera lanzar "a mediados de este año".Sería el primer álbum de veterano reguetonero desde el año 2014, cuando lanzó "Alta jerarquía"."El Bambino", con más de 25 años de trayectoria en el género urbano, resaltó a su vez el trabajo y liderazgo de Rauw Alejandro, Lyanno, Miky Woodz y Rafa Pabón, algunos de los artistas de esta nueva generación del género urbano que ha logrado triunfar en el mundo."La ganas de encontrar éxito es bien interesante verlo en cada uno de ellos. Lo que puedo ver bien distinto en la época", sostuvo el veterano artista urbano, al tiempo en que explicó cómo trabajaba la industria musical del reguetón hace un cuarto de siglo en comparación con la actual."Nosotros comenzamos con una fiebre de cantar en las marquesinas y en las fiesta. Ahora es mundial y le da seriedad en el asunto. Lo veo superbien", dijo Tito "El Bambino", quien recordó que sus primeros pasos en el género urbano como artista solitario fueron con DJ Stéfano y DJ Chiclín.



Al atreverse a comparar en cómo aquellos primeros años del género urbano los productores musicales y los exponentes grababan los discos en pequeños y sencillos estudios, y a la espera de que las emisoras de radio tocaran algunos temas y posteriormente se vendieran en las tiendas.



Sin embargo, ahora estos nuevos artistas tienen la facilidad y grabar sus voces y crear sus propia música para sus canciones, y utilizando programas en sus computadoras y descargarlos a las redes o a plataformas musicales hasta llegar a cualquier rincón del planeta.



"Ahora tienes una facilidad de exponer tu música, pero no sigue siendo fácil. Las cosas que hay trabajarlas. A lo mejor para mí es fácil, pero para ti no lo es. Hoy hay más oportunidades de exponer tu música, antes no", ahondó "El Bambino".



"Siempre pueden haber obstáculos en el camino. Pero en vez de rendirse, ponerse más fuerte. Tantos caminos incómodos estos años, pero hay que apretar. Es la satisfacción de pasar ese camino, de no rendirse. ¿Mi consejo? La perseverancia y consistencia. No pensar en el éxito de hoy, sino del futuro", puntualizó.



Un tiempo después de lanzarse como solista, Tito "El bambino" formó junto a Héctor "El Father" uno de los dúos más exitosos en la historia del reguetón, al participar en producciones "No Fear 1", "The Legend" y "DJ Goldy 3", hasta que decidieron separarse y tomar carreras en solitario.

Como solistas, ambos artistas tuvieron grandes éxitos, aunque "El Father" despuntó más al convertirse en el productor del primer disco de Don Omar, "The Last Don", el cual lo catapultó al estrellato y como una de las primeras figuras del género urbano.



Sin embargo, "El Father" decidió dejar la música y desde hace más de 10 años se ha dedicado a ser pastor evangélico.



"El Bambino", por otra parte, anunció que apoya a la Fundación de Esclerosis Múltiple de Puerto Rico, la cual el 7 de marzo organizará la octava edición del "PR MS Walk 2020" en el Parque Luis Muñoz Rivera, que consistirá de una caminata a 3 kilómetros y una carrera de 5 kilómetros.