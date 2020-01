Aquí está el horóscopo semanal: del 13 al 19 de enero de 2020

Por: Carlos Pineda 10:50 AM / 12/01/2020

ARIES: Marzo 20 – Abril 20

Comienza a desaparecer la tensión, vas a disponer de muchas facilidades para sacar adelante un proyecto que te ilusiona. Disfruta de tu buena suerte. AMOR: Ambigüedad en las relaciones. No sería de extrañar que se hallase ante una persona indecisa en su vida, de la que podría enamorarte. SALUD: Sigues con un desgaste importante y tu salud se resiente, relájate. Si te cuesta dormir, prueba a darte masajes en los pies. MENSAJE: El aceptar que te equivocas y debes dar una disculpa no te perjudica, todo lo contrario

TAURO Abril 21 – Mayo 21

Mucha prudencia en el trato con los superiores y diplomacia con los compañeros de trabajo, dado que podrían surgir envidias y malos entendidos, que podrían dar como fruto una traición. AMOR: Si dejas a un lado esos pequeños detalles en los que siempre te fijas, la relación con tu pareja podría llegar a ser maravillosa y estimulante. SALUD: Vigila la dieta, más calidad y menos cantidad en las comidas. MENSAJE: El canalizar tus energías te ayuda a buscar esa paz interior tan necesaria en estos días

GÉMINIS Mayo 22 – Junio 21

Existe el riesgo de que te duermas y caigas en el estancamiento, podrías perder la posición alcanzada o el interés que te movía. Es el momento de dejar las cosas terminadas y resolver las cuestiones pendientes. AMOR: Al expresar tus sentimientos puede confundir a la persona que amas, darás a entender, sin querer, que no te interesa. SALUD: No te duermas con la cabeza repleta de pensamientos negativos. MENSAJE: Te sentirás mejor si te liberas de aquello que termina siempre afectando tu buen humor y tu vitalidad

CÁNCER Junio 22 – Julio 23.

Bastante negatividad en lo que se refiere al mundo laboral, existe la posibilidad de tener problemas con sus jefes por pasar un momento de excesiva suspicacia. Ojo con la comunicación. AMOR: Estarás muy complacido y amoroso, con una actitud serena, agradable y cariñosa, muy demostrativa con tu pareja y amigos. SALUD: Dolencias provocadas por depresión e inseguridad. MENSAJE: La relación de pareja es comprensión y apoyo incondicional, nutre la relación con un poco de amor y pasión.

LEO Julio 24 - Agosto 23

Revisa y coloca al día todo lo pendiente, algo puede fallar a última hora por la falta de atención. Repasa los detalles y no cantes victoria antes de verlo todo firmado. AMOR: Cambiar la rutina con tu pareja no caería nada mal, recuerda que la monotonía empobrece las relaciones, invitación para hacer un viaje, una salida. SALUD: Periodo vital, muy expansivo y animado. Tu estado físico es bueno, tendencia a exagerar. MENSAJE: Adquirir seguridad en ti mismo, en lo que haces y en lo que puedes enseñar a los demás

VIRGO Agosto 24 – Septiembre 20

El éxito futuro en el trabajo estará asegurado por un buen trabajo o por un empleo serio y positivo, ya que en el pasado ha estado protegido y defendido por una o varias personas muy influyentes. AMOR: Lo que parece que es una situación negativa, podría ser positiva para tú, así que ábrete a nuevas experiencias, tu corazón necesita expansionarse. SALUD: Cuídala con sabiduría y una saludable alimentación. MENSAJE: La verdad es un tesoro muy preciado que tienes que tener presente en tu vida para tu éxito

LIBRA Septiembre 24 – Octubre 23

Excelente periodo nuevas empresas, búsqueda de nuevo empleo u organización de nuevas sociedades comerciales que por difíciles que parezcan nacerán con fuerza y energía. AMOR: Te sentirás relajado, abierto, generoso y lleno de entusiasmo por la vida. Periodo excelente para las relaciones con los amigos, tus hermanos. SALUD: Buen estado físico y mental, gran energía y vitalidad. MENSAJE: Insiste en tus propósitos y no te des por vencido ante los obstáculos, deja que fluya la creatividad y el amor.

ESCORPION Octubre 23 - Noviembre 22

Evita tomar decisiones y desconfía de los que parecen corderitos, pues al final resultará que son lobos. Todo es cuestión de tiempo para proyectar iniciativas y acertar. AMOR: Domina tu ansiedad, dado que veo que la pasión te podría llegar a causar bastante estrés. Tómate las cosas con más calma y disfruta de la pasión sin atropellos. SALUD: Estado de ánimo muy positivo con gran vigor y plenitud, MENSAJE: Exceso de energía debes que descargar en alguna actividad, pero sin correr riesgos innecesarios

SAGITARIO Noviembre 23 - Diciembre 21

Lamentarte te servirá de poco, así que intenta hacer las cosas bien, tomando medidas drásticas pero efectivas. AMOR: Se presagian varios encuentros con personas posesivas, que le influirán de forma positiva y constructiva, recibiendo incluso enseñanzas de ellas o sabios consejos. SALUD: Deberías liberar tu energía sobrante haciendo algo de deporte. MENSAJE: Evita los enfrentamientos que podrían disipar tu adrenalina. Esta va a ser una semana bastante movida a sí que a equilibrar tu energía

CAPRICORNIO Diciembre 22 - Enero 20

Evita las discusiones aunque creas que tienes la razón, los enfrentamientos no te darán buenos resultados. Esta semana tienes que ser muy cauto, prevenir los golpes bajos y, sobre todo, no atacar. AMOR: Semana tranquila obviamente si no te arriesgas claro está. Si tienes hijos, vigila bien su alimentación y su estado anímico. SALUD: Te sentirás muy bien a nivel físico, como anímico. MENSAJE: Buen momento para disfrutar de un buen masaje, todo lo que te provea de descanso y relajación, cambia de rutina

ACUARIO Enero 21 - Febrero 19

No te prestes a habladurías, ni a situaciones equivocadas, pues podrían tratar de involucrarte. Debes mantenerte al margen de comentarios que podrían perjudicarte que beneficiarte. AMOR: En las relaciones con tu pareja utiliza la diplomacia, esta semana las discusiones podrían estallar si no haces lo imposible por evitarlo. SALUD: Semana tranquila. MENSAJE: Persigue lo que deseas sin detenerte ni un momento, por eso, te gusta resolver las cosas a tu manera, no dejarás que los demás se inmiscuyan en tu vida

PISCIS Febrero 20 - Marzo 20

Tus iniciativas estarán algo obstruidas al principio, por lo que se te recomienda perseverancia y paciencia para que de este modo al final puedas llegar a realizarlas y superarlas sin dificultades. AMOR: En esta semana, te gustará pasar algunos momentos tranquilos y relajados en tu casa y con tu familia, o bien, gozando tranquilo con tus hijos. SALUD: Malestares psicosomáticos. MENSAJE: Tal vez lo que estés buscando sea llamar la atención, encuentra otras formas de hacerlo que no sean tan perjudiciales para ti.