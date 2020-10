Aquí está el horóscopo del 25 al 31 de octubre

Por: Carlos Pineda 07:11 AM / 25/10/2020

ARIES: Marzo 20 – Abril 20

Oportunidades para tu evolución. Hay una situación difícil en el hogar, ten paciencia y lleva las riendas de tu vida. El ahorro es importante. TRABAJO: Debes mantenerte firme en tus propósitos de lograr un cargo mejor al que tienes o buscar ese cambio que anhelas. Lleva a la acción lo que tienes en mente. AMOR: Te ahogas en un vaso con agua y estás celoso. Necesitas confiar más en ti mismo. SALUD: Mucho malestar en las articulaciones, necesitas un descanso. CONSEJO: No te limites, no hay imposibles.

TAURO Abril 21 – Mayo 21

Algo de estancamiento en la parte económica que, afortunadamente, se disipa poco a poco. Solicitarás un crédito o haces trámites bancarios. TRABAJO: Quieres abandonar el trabajo que tienes, piénsalo mejor y no actúes por soberbia. AMOR: Te sientes a gusto con la pareja que tienes y por la armonía dentro de tu núcleo familiar, eres la parte principal para que todo continúe así. SALUD: Calambres o mala circulación. CONSEJO: Controla más tu carácter, no pierdas el control, piensa bien antes de hablar y actuar

GÉMINIS Mayo 22 – Junio 21

Estás en búsqueda de mejorar tus ingresos. Días propicios para delegar funciones y dedicarte a otros proyectos. Quieres viajar, lo planificarás esta semana. TRABAJO: Por las múltiples labores que realizas debes aprovecha mejor tu tiempo. AMOR: Tendencia a deprimirte con facilidad, poner más de tu parte y hacer del amor lo más hermoso. Recuerda que tu pareja es tu aliada. SALUD: Malestares en la dentadura o encías. CONSEJO: Lleva las cosas con más calma, no trates de correr antes de caminar.

CÁNCER Junio 22 – Julio 23

Intranquilidad al dormir por intranquilidad mental. Estas en la espera de un dinero. Evitas discusión en tu casa. No busques la felicidad afuera, la verdadera está dentro de ti. TRABAJO: Éxito en negocios que se consolidan bien, hombre de estabilidad económica te busca para hacerte una propuesta seria. AMOR: Se activan ciertos conflictos en el hogar, no pierdas la calma y resuélvelos sin herir a nadie. SALUD. Haz ejercicios. CONSEJO: Canaliza tus ideas y encamínalas al mejor y más feliz de los términos.

LEO Julio 24 - Agosto 23

Llegan sorpresas agradables durante los primeros días de la semana. Te buscan para que formes parte de un gran proyecto. Evita la intervención de terceros en el amor. TRABAJO: Te ofrecen un mejor empleo, para el cual estás muy capacitado. Ascenso y mejora de condiciones. AMOR: Compartes más tiempo con tu pareja en total armonía, se superan algunos conflictos., logran entenderse mejor. SALUD: Cuidado con gripes mal curadas o virosis. CONSEJO: Acepta los cambios que comienzan a presentarse, son positivos.

VIRGO Agosto 24 – Septiembre 20

Aceptas una propuesta para complacer a terceros, cuidado al firmar documentos. Llamado al ahorro y visitar familiares. TRABAJO: No te sientes a gusto en tu lugar de trabajo, compañero conflictivo te saca de tus casillas, recuerda que la diplomacia salva. AMOR: Busca más tiempo para ti, practica algún deporte. Refúgiate en el amor. SALUD: La tensión estará originándote problemas. CONSEJO: Necesitas vivir un poco más para ti mismo, no siempre podrás solucionar la vida de todos los que te rodean.

LIBRA Septiembre 24 – Octubre 23

Ten mucha precaución porque se te presentarán situaciones un poco tormentosas. Hay un asunto legal pendiente, cuidado con documentos o intermediarios. Cuando se está en medio de un conflicto lo mejor es retirarse y sólo regresar cuando la marea haya bajado. TRABAJO: Mejora el ambiente de trabajo, llega alguien que será un aliado importante. AMOR: Preocúpate en sembrar semillas sanas. CONSEJO: Obtendrás la estabilidad que deseas cuando comiences a decretar cosas positivas y a visualizarlas.

ESCORPION Octubre 24 - Noviembre 22

Te invadirán sentimientos confusos, mezcla de desilusión, dudas y ganas de tener, armonía y felicidad. Propicia una cambio de adentro hacia fuera y encontrarás lo que anhelas. TRABAJO: Quieres hacer muchas cosas, piensa y actúa para que evoluciones rápidamente sin perder tiempo. AMOR: La pasión y el deseo estarán jugando un gran papel estos días, así que ten cuidado con tentaciones fuera del hogar. SALUD: Visita al odontólogo. CONSEJO: Tienes un gran potencial, eso te asegura el éxito, piénsalo.

SAGITARIO Noviembre 23 - Diciembre 21

Harás cambios profundos en tu vida, no quieres que sigan repitiéndose escenarios. TRABAJO: La suerte te acompaña, pero trabaja la humildad que abre las puertas rápidamente. AMOR: Tienes que limpiar tu mente y tu corazón de sentimientos o momentos que no te parecieron justos para que puedas comenzar nuevos ciclos. SALUD: Molestias en la cervical. CONSEJO: Mírale el lado positivo a las circunstancias por difíciles que sean y las superarás más rápido. No busques culpables donde no los hay.

CAPRICORNIO Diciembre 22 - Enero 20

Sentimientos encontrados, tómate un tiempo para poner tus pensamientos en orden. Pasarás un disgusto que te hará poner los pies sobre la tierra. TRABAJO: Facilidades, pero no permitas que las oportunidades se escapen de tus manos. AMOR: Dudas e interrogantes que no te permiten aclarar tu vida sentimental. Pregunta hasta disipar todas tus dudas y, luego, pasa la página. SALUD: Molestias estomacales. CONSEJO: Nunca está de más un consejo, aprende a escuchar y a asimilar la información.

ACUARIO Enero 21 - Febrero 19

Pensamientos que te quitan el sueño, no sabes que camino te llevará a la tranquilidad, empieza a organizar tu vida, establece prioridades. TRABAJO: Deberás mantenerte alejado de los problemas. Haz lo que te parezca justo. AMOR: Deseas ponerle punto final a lo que te atormenta, y el primer paso es mudarte. SALUD: Estrés y dolores de cabeza. CONSEJO: Los verdaderos amigos son incondicionales. No sólo aparecen para las ocasiones de disfrute o celebración también apoyan en momentos difíciles.

PISCIS Febrero 20 - Marzo 20

Veo inseguridad que no te permite alcanzar la felicidad y comenzar nuevas etapas en tu vida. Si tienes planes de mudarte o comprar vivienda no los comentes hasta que sean una realidad. TRABAJO: Los negocios son tu fuerte, tienes la astucia y la creatividad para salir adelante así que no te rindas. AMOR: Creo que es propicio hablar con tu pareja en un lugar especial y romántico para limar asperezas. SALUD: Se ve bien aunque debes controlar los nervios. CONSEJO: Cree en todas tus habilidades y virtudes.