Aquí está el horóscopo del 16 al 22 de febrero

Por: Carlos Pineda 07:00 AM / 16/02/2020

ARIES: Marzo 21 – Abril 20

Semana de cambios de energía, busca tu equilibrio. No te conectes con conflictos inútiles en tu trabajo. Activa tu sinceridad en el amor y comunícala a tus seres queridos. Analiza bien antes de tomar decisiones. La cautela es necesaria los primeros días de la semana. Cuida tus relaciones y las personas con las que te relaciones.

TAURO Abril 20 – Mayo 21

Cuidado con las personas que te relacionas, cuida lo que dices de los demás, posibles problemas. Enfócate en tus realizaciones de trabajo. La estabilidad en el amor hay que alimentarla. No te sientas tan seguro de lo que tienes, puedes perderlo, analízalo. A mitad de semana complicaciones, evita la terquedad, relaje.

GÉMINIS Mayo 21 – Junio 21

Recuerda acepta los cambios por más duros que te parezcan. No descuides lo legal en tu trabajo, alerta. El amor también se nutre de las experiencias difíciles. En el trabajo la dispersión atenta contra tus metas, no te distraigas. Estas en un ciclo de limpieza con el pasado, actívate. Fin de semana de mucha tranquilidad.

CÁNCER Junio 21 – Julio 23

No dejes escapar las buenas oportunidades, correr riesgos. La seguridad en el amor viene dada por tus acciones. Mantenerte centrado y en calma te dará frutos inesperados en tu trabajo. Los primeros días de la semana los más complicados. Asume los riesgos. Cierra ciclos con el pasado y refuerza el futuro.

LEO Julio 24 - Agosto 23

Deberás tener más cuidado en tus comentarios. La diplomacia es necesaria para solucionar complicaciones en tu trabajo. El amor tendrá cambios de energías, evita discutir. Fortalece tu realidad espiritual la cual te dará fortaleza y aclarara tus dudas. A mitad de semana toma tus precauciones, no te precipites.

VIRGO Agosto 24 – Septiembre 23

El ser prudente y responsable trae beneficios a tu vida. El ahorro es vital para el futuro. La buena energía te beneficia en tu trabajo. Ábrete a nuevas oportunidades. Ciclo para iniciar nuevas experiencias en el amor. Olvida la crítica y concéntrate en tus sueños. Recuerda mucho análisis produce parálisis

LIBRA Septiembre 24 – Octubre 23

Cuidado con el amor, hay un marcado interés por lo material. Las dudas, el temor y el egoísmo deben ser superados. Al inicio de semana. No te precipites, reflexiona. Expresa con claridad lo que desea en tu trabajo. Rompe con los temores del pasado en el amor. Tienes en tus manos la oportunidad de ser feliz

ESCORPION Octubre 24 - Noviembre 23

Como te presentas ante los demás te abrirá nuevas puertas y oportunidades. Tu familia te necesita. Eres competitivo en el trabajo, no lo personalices. A mitad de semana tensiones en el amor, cuida los celos y la posesividad con tu pareja. La constancia y la disciplina te generan beneficios, llegan nuevos tiempos.

SAGITARIO Noviembre 23 - Diciembre 21

El pesimismo refuerza las dificultades, deja fluir la energía y veras los resultados. Alegrías en lo familiar. Refuerza tus aspiraciones en el trabajo con optimismo. En el amor no dejes pasar las oportunidades. La unión familiar es importante en tu equilibrio emocional. Evita ser influenciado por terceras personas.

CAPRICORNIO Diciembre 21 - Enero 20

Venus te aportara sentimientos muy impacientes, deberás, actuar con cautela. En el trabajo buena oportunidad que te dará estabilidad. En el amor solucionas dificultades. Cuida tu físico, te ayudará a subir tu autoestima y seguridad. Al inicio de semana días complicados. Recuerda rompe con el pasado y tranquilízate.

ACUARIO Enero 21 - Febrero 19

Quieres cambiar de ambiente laboral, te aconsejo que esperes tener algo seguro. Sigues en la búsqueda de esa persona especial que te brinde amor y estabilidad. Después de trabajar divierte, sal con amigos. El desapego es importante para no sufrir decepciones. A mitad de semana no corras riesgos, no te compliques.

PISCIS Febrero 19 - Marzo 20

Estarás en búsqueda de nuevas oportunidades. Es aconsejable que tengas mucha paciencia. La paciencia con tu pareja es el punto de partida para el equilibrio. Cuidado con la comida. A veces aprendemos mas de los errores que loa aciertos, tenlo presente. Los mejores días al inicio de semana al final tranquilidad