Aquí está el horóscopo de este miércoles 12 de febrero

Por: Carlos Pineda 07:00 AM / 12/02/2020

ARIES 21/03 a 19/04

Cuidado al comer impulsivamente, porque podrías ganar demasiado peso. Es posible que hoy se produzcan cambios súbitos en alguna de las facetas de tu vida.

TAURO 20/04 a 20/05

En un plano más íntimo, ejercerás mucha atracción sobre los demás y también te comportarás de forma romántica e intuitiva, así que ya sabes cuidado con la posesividad.

GÉMINIS 21/05 a 21/06

Hoy deberías tratar de poner tus ideas en orden y de ver cuáles son tus prioridades en los diferentes ámbitos de la vida: no disperses las energías y cuida tu salud física.

CÁNCER 22/06 a 23/07

Hoy deberías prestar más atención a tu salud: vigila tu dieta, para que sea equilibrada. En el plano social, disfrutarás de un buen día, busca salir de la rutina diaria, divierte.

LEO 23/07 a 22/08

En general, tu vida podría dar un giro espectacular; piensa que los cambios son necesarios para madurar. No obstante, es posible que el amor te dé algún dolor de cabeza.

VIRGO 23/08 a 23/09

Tendrás que tratar de expresar tus pensamientos y opiniones de una forma suave, con tacto y diplomacia, porque de lo contrario, es posible que tengas algunas dificultades.

LIBRA 24/09 a 23/10

Aprovecha tus buenas relaciones en el plano social tanto personal como el laboral, no te arrepentirás. En general, es posible que experimentes un crecimiento personal.

ESCORPION 24/10 a 22/11

Deberías pensar antes de hablar, podrías hacer daño a alguien a quien quieres con tus palabras. Este aspecto será ideal para iniciar nuevos estudios, para pedir becas, etc.

SAGITARIO 23/11 a 21/12

En el ámbito de las relaciones, si recibes agresiones por parte de otras personas, no respondas de la misma manera; será mejor que guardes tu equilibrio y que seas prudente.

CAPRICORNIO 22/12 a 19/01

Aprovecha tus habilidades en el ámbito de las finanzas para hacer buenas inversiones y actúa de forma práctica, organizada y precisa; no te arrepentirás, sal de la rutina diaria.

ACUARIO 20/01 a 18/02

No te olvides de que la felicidad no depende solamente de los éxitos materiales, aunque esto no significa que no debas esforzarte por ellos, recuerda estas en un ciclo de concretar.

PISCIS 19/02 a 20/03

Hoy tu actitud será perseverante y reverente para con el plano espiritual de la vida. También sentirás atracción por buscar nuevas ideas que explorar, cuida tu parte física, actívate.