Aquí el horóscopo de este martes 7 de abril

Por: Carlos Pineda 06:34 AM / 07/04/2020

ARIES 21/03 a 19/04

En el Amor eres implacable e impulsivo tiene buenas intenciones a veces no es suficiente. No recrimines, no sirve de nada, vea las cosas de forma más objetiva. MENSAJE: El color armonizador es el blanco

TAURO 20/04 a 20/05

En el amor siente que comparte los sentimientos más profundos y se entrega, pero su pareja no. Igualmente, se sentirá fortalecido al abrir su corazón. MENSAJE: El color armonizador es el morado

GÉMINIS 21/05 a 21/06

En el amor, sin preconceptos, no se ate a historias del pasado ni preconceptos. No le escape al compromiso, encuentre el equilibrio ideal MENSAJE: El color armonizador es el ámbar

CÁNCER 22/06 a 23/07

En el amor no sea posesivo dar el permiso y la suficiente libertad al otro es importante. Necesita sentir que puedes confiar en su pareja. Eres un romántico. MENSAJE: El color armonizador es el turquesa

LEO 23/07 a 22/08

En el amor, apertura. Renueve sus votos de amor, exprese cariño y será correspondido. El afecto no necesita a veces palabras, expréselo con actitudes. MENSAJE: El color armonizador es el violeta

VIRGO 23/08 a 23/09

No hay fórmula para el amor, evite copiarse de otros, use más bien su experiencia, aunque sea imperfecta, será auténtica, deje fluir sus sentimientos. MENSAJE: El color armonizador es el azul.

LIBRA 24/09 a 23/10

En el amor, empatía. Atrévase a sentir con intensidad, espere que las tensiones se disuelvan. Momento más importante para realizarte y crecer espiritualmente. MENSAJE: El color armonizador es el verde.

ESCORPION 24/10 a 22/11

En el amor, intensidad, charle con su pareja, comprométase. Sea accesible, acorte las distancias y llegará al corazón de su pareja. MENSAJE: El color armonizador es el amarillo canario

SAGITARIO 23/11 a 21/12

En amor, deje atrás el rencor, el amor debe fluir con naturalidad, despeje dudas para suavizar tensiones y ayudará a reencontrarse con su pareja, no exija demasiado MENSAJE: El color armonizador es el rosado

CAPRICORNIO 22/12 a 19/01

En el amor, unidad, no mezcle, oxigene la relación, manténgase amigable y atento con su pareja y al mismo tiempo escuche con atención sus palabras. MENSAJE: El color armonizador es el blanco hueso

ACUARIO 20/01 a 18/02

En el amor, paréntesis, conducta variable altera a su pareja y está perjudicando el vínculo. Actúe con ternura porque eso renueva el amor. MENSAJE: El color armonizador es el rosado pálido

PISCIS 19/02 a 20/03

En amor, realice esfuerzos para deslumbrar a su pareja, no se sienta incómodo pues lo alejan de la pasión. El cambio puede ser sutil igual servirá. MENSAJE: El color armonizador es el naranja.