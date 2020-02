Anuel AA dedica una canción a Karol G el día de su cumpleaños y habla de su boda

Esta no es la primera vez que Anuel AA escribe una canción para su prometida, pues previamente le dedicó también a través de las redes sociales, éxitos como "Medusa" y "Amanece".

Por: EFE 04:01 PM / 15/02/2020

El artista urbano puertorriqueño Anuel AA aprovechó la celebración del Día de los Enamorados que coincide con el cumpleaños de su prometida, la cantante colombiana, Karol G, para adelantar este viernes en Instagram que la boda viene pronto y afirmó que su matrimonio durará "para siempre"



En un video publicado en la red social, el cantante interpreta un segmento de un rap, que anuncia como parte de su próximo sencillo y en el que asegura que el dinero no le importa y asemeja su éxito con el del futbolista portugués Cristiano Ronaldo.



"Voy a casarme con Karol y eso va a ser para siempre", declamó el reguetonero en las imágenes, en las que se ve vestido de ropa deportiva y cargado de anillos y cadenas, entre las que se ve el dije de oro con su cara y cubierta de brillantes.



"Música pa'la calle pronto, pero mientras tanto sigan escuchando #Keii", escribió en el texto que acompaña al video, en referencia a su canción más reciente en la que le rinde homenaje a los llamados padres del reguetón como Daddy Yankee y Don Omar, entre otros.



Esta no es la primera vez que Anuel AA escribe una canción para su prometida, pues previamente le dedicó también a través de las redes sociales, éxitos como "Medusa" y "Amanece". Además, tanto él como Karol G. publican a menudo sus experiencias juntos e intercambian mensajes de amor.



La pareja se conoció durante las grabaciones de Culpables”, su colaboración de 2018. El año pasado se comprometieron y, aunque no han revelado la fecha prevista para su boda, Anuel reveló que será este 2020.



En la presentación del documental "La Guerrera del Género", en mayo de 2019, la artista colombiana confesó que su sueño es tener varios hijos y calculó que comenzaría una familia al cumplir 32 años. Este viernes estaba cumpliendo 29.



La artista dedicó sus redes sociales a compartir las felicitaciones de cumpleaños más especiales que iba recibiendo, entre las que se encuentran fotos con Anuel AA.