Por: EFE 08:05 AM / 21/10/2020

El actor español Antonio Banderas dirigirá y protagonizará el musical Company, de Stephen Sondheim, con el que tiene previsto abrir la temporada 2021-2022 del Teatro del Soho, su espacio escénico en Málaga (sur), en septiembre u octubre de 2021.



Banderas efectuó este anuncio de forma sorpresiva este miércoles 21-O en la rueda de prensa de presentación de la temporada 2020-2021 del Teatro del Soho, en la que no se había anunciado su presencia, y en la que incluso ofreció como avance uno de los números musicales de Company, junto al resto de la compañía y una orquesta en directo.



El actor avanzó que la "cromática musical" de "Company" es "compleja" y van a contar con "más de treinta músicos" y añadió que ha ordenado a sus agentes que despejen su agenda para protagonizar personalmente el musical en Málaga "durante ocho meses".



También adelantó que su propuesta para este musical va a ser "muy onírica", con "un salto atrás hacia los años 70", y el propio Teatro del Soho "se va a transformar", "con un escenario redondo y el público alrededor".



Explicó que, mientras en A Chorus Line -su anterior musical en el Soho- los propietarios de los derechos querían "preservar la obra exactamente igual que se estrenó en 1975" y "no se podía mover ni una coma", el autor de "Company" quiere "que se versione".



Por ello, van a "recrearla desde el principio" y, aunque "en el proceso de trabajo puede haber cosas que se transformen" y él está "abierto a escuchar a la gente", como director tiene "la obligación de traer una propuesta".



"En un plan ideal" -agregó- le gustaría "reponer 'A Chorus Line'", porque en Madrid "se le espera", y él podría interpretar esta obra en esa ciudad "en enero o febrero una semana para lanzarla y después dejar a la compañía, que es muy potente".



Su "compromiso" es después volver a Málaga en agosto de 2021 para ensayar "Company" y protagonizarla "al menos ocho meses" en Málaga, algo que ve como "un reto" en una ciudad "que no es Barcelona ni Madrid".



Para seleccionar al elenco no tiene "la posibilidad de hacer lo que se hizo para 'A Chorus Line', ver a 1.800 personas en Málaga, Barcelona y Madrid", pero el anterior musical le ha dejado "una compañía muy potente" que va a "usar".



"No puedo olvidar las noches de 'A Chorus Line' en Málaga con el teatro lleno. Estoy hambriento de volver a tener eso en esta ciudad, y de crecer. Esto no se queda aquí, haremos otro teatro, que será distinto, construido para el gran público, alternativo, para gente joven, y una escuela en Málaga de todos los oficios del teatro", aseguró.



Resaltó las medidas de seguridad adoptadas en el Soho, como un sistema de ozono, y todos los actores que preparan el nuevo musical "comen juntos, duermen juntos en el mismo hotel y han firmado papeles para no salir por ahí", pero admitió que con la pandemia "todo ha cambiado".



"Recuerdo haciendo 'A Chorus Line' que había mucha gente tosiendo, y eso ahora es impensable", afirmó Banderas, que lamentó el "mazazo muy importante" para las artes escénicas y auguró que, "incluso controlada la pandemia, quedará después una traza psicológica".