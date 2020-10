Anne Hathaway disfrutó su rol de malvada en "Brujas"

La ganadora del Óscar por "Les Misérables" (2012) brilla en cada escena de esta nueva adaptación de la novela infantil de Roald Dahl, que toma el relevo de la película The Witches (1990) que protagonizó Anjelica Huston.

Es una de las estrellas más dulces y amables de Hollywood, pero Anne Hathaway ha disfrutado a lo grande con la malvada de "The Witches". "Me gustó gritar a todo el mundo", bromeó antes de subrayar a Efe que ojalá la crueldad y vileza del autoritarismo pertenecieran solo a la ficción.



La ganadora del Óscar por "Les Misérables" (2012) brilla en cada escena de esta nueva adaptación de la novela infantil de Roald Dahl, que toma el relevo de la película The Witches (1990) que protagonizó Anjelica Huston.



Ahora bajo las órdenes de un director tan versátil y veterano como Robert Zemeckis ("Forrest Gump", 1994), la nueva "The Witches", que llegó este viernes 30-O a los cines españoles, cuenta también con Octavia Spencer y Stanley Tucci en este relato que mezcla risas y sustos para los más pequeños acerca de un niño que se enfrenta a todo un aquelarre de espeluznantes brujas.



- Hay personas que conocieron The Witches por el libro y otras por la película de 1990. ¿Cuál fue su primera conexión con esta historia?



- La película. De hecho, no supe durante mucho tiempo que era un libro y no lo leí hasta que me ofrecieron este papel.



Y me gustó su melancolía, que no tenía un final feliz... Obviamente me encantó su imaginación, pero además me gustó mucho la manera en la que Roald Dahl le presentó a los niños que el mal existe en este mundo y que necesitas ser inteligente: solo por ser un niño no significa que el mal no te vaya a encontrar.



Pero luego lo ponía de una manera que se sentía muy empoderadora para los niños: la idea de que no importa lo pequeño que seas porque puedes plantarle cara, marcar la diferencia y detenerlo.





- Ya que es fan de la cinta anterior, ¿usó la interpretación de Anjelica Houston como inspiración o prefirió mantenerse alejada?



- Es una buena pregunta. Creo que cualquier cosa que pareciera una imitación sería algo irrespetuoso para ambas.



Ya que, ¿para qué hacer eso? Su versión fue tan perfecta que sería una pérdida de tiempo para todos. No quería hacer "The Witches" (Brujas) a menos que sintiera que podía hacer algo realmente mío y específico para la versión de Robert Zemeckis.



- Este es uno de sus primeros roles realmente malvados. ¿Qué ha disfrutado de interpretar a la Gran Bruja?



- Me gustó gritar a todo el mundo (ríe). Es algo tan inapropiado en la vida real...



No sé, creo que deberíamos dejar que los autoritarios estuvieran solo en la pantalla y no dejarles gobernar nuestros países.



Pero, bueno, fue muy divertido interpretar a alguien tan obvia y desvergonzadamente terrible, mostrar cómo creo que es el mal, y saber que al final la iban a parar.



El acento, los gestos, los movimientos... ¿cómo fue el proceso de crear a esta bruja tan particular?



- Empecé con su andar porque era consciente de que tenía un dedo del pie muy largo así que supuse que tendría un caminar torpe, parecido a un caballo (sonríe y mueve la cabeza de lado a lado).



Y el resto, no sé, es tan diva... Simplemente se imagina a sí misma siendo "tan fabulosa" (imita a su personaje) y todo tiene que estar basado en eso. Va por ahí esperando aplausos en cada segundo, y se molesta mucho si la gente no aplaude o si aplauden en el momento equivocado. Es muy difícil complacerla: qué bruja más cara de mantener... (sonríe).



- ¿Por qué Zemeckis era el director ideal para esta cinta?



- Por su humor. Eso fue importante para mí. Cuando me mostró cómo iba a animar mis fosas nasales, le dije: "Bob, lo siento, quizá esté perdiendo la cabeza, pero esto me recuerda a los Looney Tunes". Y me respondió: "De hecho le pedí a los animadores de la vieja escuela de Warner Bros. que hicieran lo de las fosas nasales".



Luego me empezó a hablar de "Who Framed Roger Rabbit" (1988) y yo estaba en plan: "¡Por supuesto! ¡Tú hiciste esa también...! Es una de mis películas favoritas y dio forma a mucho de mi comedia. ¡Genial! Nos va a ir bien".



- En estas películas para niños pero con toques de terror siempre resulta difícil encontrar el punto perfecto para que no den demasiado miedo.



- Simplemente quieres que la gente grite: que griten porque sea divertido pero también que griten porque tengan miedo.



Lo curioso es que lo que realmente facilitó mi interpretación fue cuando Bob me mostró lo que iba a hacer con mi sonrisa. Cuando vi eso, pegué un grito: "¿Que vas a hacer qué con mi cara? Dios mío...".



Y entonces me di cuenta de que él tenía la parte de miedo controlada y eso me liberaba para que el resto de mi actuación fuera de verdad excéntrica, divertida y extraña.



- Las brujas son figuras históricamente terroríficas, pero también hay algo muy atractivo y fascinante en ellas.



- Creo que acabas de describir el poder, ¿no te parece?



Hay algo muy terrorífico sobre lo que pasa cuando se usa de manera incorrecta y algo realmente emocionante cuando se usa del modo correcto. Así que depende al final de quién lo ejerce.



- "The Witches" se estrena en España en las salas pero en EE UU se presentó en la plataforma HBO Max por la pandemia. ¿Qué piensa de la situación de Hollywood? ¿Y cómo cree que van a sobrevivir los cines a este oscuro panorama?



- Pienso sobre eso todo el tiempo.



Es un verdadero placer ir al cine. Creo que no vamos a renunciar a eso sin luchar. No creo que tengamos una respuesta todavía, pero lo resolveremos porque no podemos permitir que los cines desaparezcan.