Andree Galez representará a Venezuela en el Festival de Viña del Mar 2020

El cantante marabino participará en la competencia folklórica con el tema Lejos de mi tierra.

Por: Jhoanna Rossell / Pasante 08:07 AM / 10/02/2020

El marabino Andree Galez competirá por la gaviota a mejor canción folclórica este 24 y 26 de febrero en el certamen de música más popular de Latinoamérica, el Festival de Viña del Mar.

Con el tema Lejos de mi tierra, canción que Galez escribió a mediados del 2017 con el apoyo de su amigo de la infancia, Fabio Viguie, el zuliano dirá presente en el evento. La inspiración para este sencillo, del genero urbano, fue la añoranza por su país, pues el cantante se radicó en Colombia hace más de 5 años.

“Componiendo y haciendo música recibo un mensaje de un amigo de infancia que siempre me ha apoyado, Fabio Viguie, él estaba en Miami trabajando para regresar a Maracaibo, me dijo: 'Hermano, hagamos una canción para Venezuela por ahí tengo algo escrito, yo le dije que hace rato he querido hacer una, pero no la había empezado, envíame lo que tienes y vemos qué sacamos”, declaró el cantante en visita a PANORAMA.

En ese momento, para el intérprete a la canción le faltaba algo para terminarla así que la dejó sin publicar durante dos años. “No le hice más arreglos ni nada, solo la escuchaba y se la compartía a mi familia para que me recordaran como yo los recuerdo y esperando verlos”.

No fue hasta que conoció al cantante colombiano Kenner Morales, y tras oír su experiencia al participar en el Festival de Viña del Mar que el zuliano se decidió a participar en el festival con esta canción y lanzar su carrera como solista.

“Yo decía, en mi mente, debo hablar con él para que me explique cómo participar y poder entrar y que Dios abra las puertas, empecé a indagar sobre los requisitos y aquí estamos representando a Venezuela en viña Del Mar 2020, sin duda es el comienzo de mi carrera como artista independiente y como empresario musical”

La participación en la competencia folklórica será el 24 y 26 de febrero y se podrá apoyar a Andree participando en las votaciones en vivo en el momento de su interpretación, a través de la aplicación Claro Viña.