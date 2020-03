Amy Winehouse fue honrada con tributo póstumo en el Camden's Music Walk of Fame

Su padre Mitchell 'Mitch' Winehouse lloró mientras asistía a la ceremonia junto a la madre de Amy, Janis Seaton.

Por: Agencias 09:41 AM / 04/03/2020

Los padres de Amy Winehouse se reunieron para conmemorar su vida este miércoles 4 de marzo, cuando fue honrada con una losa de tributo póstumo en Camden's Music Walk of Fame, en Londres.

Su padre Mitchell 'Mitch' Winehouse lloró mientras asistía a la ceremonia junto a la madre de Amy, Janis Seaton,. Ambos se divorciaron en 1993.

Winehouse asistió con su segunda esposa Jane y la madre de la artista fue con su segundo esposo Richard Collins. La tía de Amy, René Selner, también estuvo presente en la ceremonia, así como el rapero Big Narstie; informó Daily Mail.

Después de pronunciar un discurso, Mitch se vio abrumado por la emoción y se quebró cuando se descubrió la losa que reconoció la contribución de Amy a la música.

La artista se asoció fuertemente con Camden Town, al norte de Londres, que es donde vivió hasta su muerte en 2011 después de una lucha pública contra la adicción. Asimismo, el 14 de septiembre de 2014, se descubrió una estatua de Amy en el mercado estable de Camden, a pocos pasos de la casa donde murió la cantante.

Amy Winehouse se convirtió en el tercer acto en ser nombrado en Camden's Music Walk of Fame. Se unió a The Who, que recibió el premio especial en noviembre de 2019.

Amy se elevó a la fama con el lanzamiento de Frank en 2003, ya que obtuvo un éxito tanto crítico como comercial con el debut, ya que su voz inspirada en el jazz ganó admiradores antes de la presentación de su segundo álbum Back To Black tres años después

En un desgarrador destino, la deslumbrante carrera del icono nacido en Londres se vio afectado por la adicción a las bebidas y las drogas antes de morir en 2011 debido una intoxicación por alcohol.

Después de la trágica muerte de la cantante, su padre creó la Fundación Amy Winehouse, que trabaja para ayudar a los jóvenes que luchan contra el abuso de sustancias y las personas sin hogar.