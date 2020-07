Amber Heard asegura que Johnny Depp amenazó con matarla "muchas veces"

Depp, que el pasado lunes concluyó una declaración de cinco días, aseguró en su testimonio que “la abusadora de la relación” era realmente ella".

Por: EFE 03:00 PM / 20/07/2020

La actriz estadounidense Amber Heard aseguró este lunes 20-J que Johnny Depp amenazó con matarla “muchas veces” durante su relación, al declarar en el juicio que dirime la demanda por difamación que el actor interpuso contra el tabloide The Sun.



Depp, de 57 años, exige una compensación al diario por un artículo de 2018 en el que se le acusaba de golpear a su exmujer, algo que el actor niega, aunque admite que en la época a la que se refiere el texto tenía problemas con el alcohol.



Tras diez días de juicio, Heard, de 34 años, subió este lunes al estrado para contestar a preguntas sobre las 14 alegaciones de violencia machista presuntamente ocurrida entre principios de 2013 y mayo de 2016, en las que “The Sun” basa su defensa.



En una declaración presentada ante el tribunal, la actriz acusó a Depp de tener un comportamiento “extremadamente controlador e intimidante” y de someterla a abuso verbal y físico, incluidos gritos, insultos, amenazas, puñetazos, bofetadas, golpes en la cabeza y asfixia.



La estadounidense alegó que Depp era “muy bueno manipulando a la gente” y que solía culpar de sus acciones a una “tercera parte” creada por él mismo a la que solía referirse como “el monstruo”.



“Algunos incidentes fueron tan graves que tenía miedo de que me fuera a matar, bien intencionadamente o simplemente perdiendo el control y yendo demasiado lejos”, señaló Heard.



“Tenía una forma de hablar violenta y oscura: la forma en que hablaba de nuestra relación era ‘viva o muerta’ y me decía que la muerte era la única forma de salir de la relación”, declaró la actriz.



Según Heard, el actor "vive en un estado de victimización armada", sin que nadie le haga comentarios “directos u honestos”.



“Es muy raro ver a alguien –profesionales, médicos, abogados, ejecutivos de cine- decirle que no. Yo lo intenté y no salió bien”, prosiguió.



La actriz negó además ser “consumidora habitual de drogas” y tachó de “absurdas” las acusaciones de que se casara con Depp por dinero o para avanzar en su carrera.



También dijo que confiaba en que podría "reparar a Johnny" y que mantuvo su relación por la esperanza de que Depp se pudiera "limpiar" y también por la "responsabilidad" que sentía al asegurarle el equipo del actor que ella era su motivación para cambiar.



Depp, que el pasado lunes concluyó una declaración de cinco días, aseguró en su testimonio que “la abusadora de la relación” era realmente ella, a quien también acusó de querer construir un “dosier” sobre su relación a fin de hacerse con una “póliza de seguros” y poder alinearse con el movimiento MeToo.



Antiguos y actuales empleados de ambos, médicos, familiares y amigos testifican desde el 7 de julio en el juicio, que concluirá previsiblemente el próximo lunes 27, aunque la fecha de dictamen está aún por determinar.



Depp y la actriz de 34 años se conocieron durante los rodajes de la película Los Diarios del Ron en 2011, se casaron en febrero de 2015 en Los Ángeles (EEUU) y quince meses después se divorciaron en medio de la polémica.