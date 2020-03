Amanda Bynes recibirá tratamiento por su salud mental

La actriz anunció un día antes en Instagram que estaba embarazada del que será su primer hijo.

Por: EFE 04:14 PM / 18/03/2020

La actriz Amanda Bynes aseguró este miércoles 18 de marzo, por medio de su abogado, que buscará tratamiento médico para sus problemas de salud mental y pidió "privacidad" a sus fans y a los medios de comunicación.



David Esquibias, abogado de Bynes, explicó en un comunicado recogido por medios estadounidenses como People la situación de una artista que a lo largo de los años ha pasado por varias crisis personales y de salud.



"Cualquier información de que Amanda sufre de adicción a las drogas o al alcohol es completamente falsa", dijo el abogado.



"Pedimos privacidad en estos momentos y que pare cualquier especulación sobre su vida personal por parte del público y los medios de comunicación para que Amanda se pueda enfocar en estar mejor", añadió.



Estas declaraciones del abogado llegan solo un día después de que Bynes y su pareja Paul Michael desvelaran en Instagram que la actriz estaba embarazada del que será su primer hijo.



El anuncio llevó a Bynes a ser tendencia en Twitter en Estados Unidos durante la tarde del martes 17-M.



Amanda Bynes y Paul Michael se conocieron a finales de 2019 y han pasado por varias rupturas y reconciliaciones hasta este momento, incluido un compromiso de boda anunciado en San Valentín y que, según People, había sido cancelado la semana pasada.



Por ahora, y vistas las imágenes del lunes 16-M con el anuncio del embarazo, parece que Bynes y Michael vuelven a estar juntos sentimentalmente.



Bynes, de 33 años, alcanzó el estrellato siendo muy joven en series para el público infantil y juvenil como "The Amanda Show", "All That" o "What I Like About You".



Dio el salto al cine con películas como "Big Fat Liar" (2002), "What a Girl Wants" (2003), "Lovewrecked" (2005), "She's the Man" (2006) o "Hairspray" (2007), pero en 2010 anunció que a sus 24 años se retiraba del mundo de la actuación.



Desde entonces ha pasado por dificultades de diverso tipo desde problemas con la ley a crisis de salud mental y de adicciones.