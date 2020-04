Alicia Silverstone recordó el bullying que sufrió por 'Batman y Robin'

Veintitrés años después de filmar una de las sagas del hombre murciélago, la actriz reveló que muchos medios la atacaron y la apodaban "Fatgirl".

Por: Agencias 08:00 AM / 26/04/2020

Y es que la experiencia de altibajos que vivió Alicia fue brutal. Corría el año 1995 y, de la noche a la mañana, se había convertido en la nueva chica de moda en Hollywood gracias al papel de niña mimada pero de buen corazón en Clueless (Fuera de onda). "Estaba tan abrumada por ser famosa porque era una niña muy joven y nunca fue realmente mi intención" explica al periódico.

Cuenta que se sentía aislada en Hollywood dado que no tenía amigos en la industria, pero las ofertas le llovían. Y así llegó Schumacher con el papel de Batgirl y un salario de 1.5 millones de dólares (había cobrado $250.000 por Clueless).

Aunque Silverstone confiesa que dejó de “amar la interpretación durante mucho tiempo” tras su trabajo en la película de Batman, desde entonces ha vuelto a descubrir su pasión y actualmente podemos verla en la comedia Bad Therapy -estrenada digitalmente el pasado 17 de abril- y próximamente en la serie-reboot de El club de las niñeras de Netflix.al

Activista ambiental

La actriz, escritora (tiene un libro de cocina vegana) y activista por los derechos animales también expresó su visión de la crisis del coronavirus, que ha obligado a interrumpir sus próximos proyectos cinematográficos –Valley Girl y The Pleasure of Your Presence. Y es que Silverstone está empleando su tiempo durante el confinamiento para concienciar sobre iniciativas de ayuda a quienes combaten el virus en primera línea.