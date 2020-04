Al Pacino, espíritu de remontada a los 80 años

De la mano de Martin Scorsese y Quentin Tarantino, y sin olvidar su regreso a la pequeña pantalla con "Hunters", los fans se han podido reencontrar recientemente con la mejor versión del actor.

Tras unos años de papeles poco afortunados y trabajos de escasa enjundia, Al Pacino, una absoluta leyenda de Hollywood, celebrará este 25 de abril su 80 aniversario ya de vuelta bajo los grandes focos tras sus aplaudidas apariciones en "The Irishman" (2019), "Hunters" (2020) y "Once Upon a Time... in Hollywood" (2019).



La remontada del ganador del Óscar en 1993 por "Scent of a Woman" (curiosamente nunca se llevó la estatuilla por la trilogía de "The Godfather") ha llegado tras más de una década de películas insulsas, proyectos descafeinados y papeles que no estaban a la altura de su genio.



Pero de la mano de Martin Scorsese y Quentin Tarantino, y sin olvidar su regreso a la pequeña pantalla con "Hunters", los fans se han podido reencontrar recientemente con la mejor versión del actor.



Nueve meses perfectos



Del 21 de mayo de 2019, cuando se estrenó entre fanfarria Once Upon a Time in Hollywood en el Festival de Cannes, al 21 de febrero de este año, cuando presentó "Hunters" en Amazon Prime Video, Pacino (Nueva York, 1940) ha disfrutado de unos meses prácticamente perfectos de aplausos y alabanzas, especialmente si se comparan con sus últimos quince años de carrera.



Y es que los cinéfilos temían que Hollywood, como con Robert de Niro, estuviera desperdiciando el tramo final de una estrella como Pacino.



Con De Niro, por ejemplo, encabezó la muy criticada "Righteous Kill" (2008) y tampoco le fue mucho mejor en otros títulos para el olvido como "Misconduct" (2016), "Hangman" (2017) o Jack and Jill (2011), una comedia con la que se llevó el Razzie al peor actor de reparto.



No todo fueron malas noticias para Pacino, ya que también apareció en películas estimables como Danny Collins (2015) y proyectos televisivos de interés como "Paterno" (2018).





Pero, en general, daba la impresión de que un intérprete como Pacino podía aspirar a algo mejor, una opinión que compartía Martin Scorsese.



La monumental "The Irishman" fue todo un regalo para Pacino: regresó al cine de mafiosos donde construyó su mito, volvió a trabajar con De Niro, fue su primer papel en una cinta con Scorsese y logro con él su novena nominación al Óscar.



"Siento que Marty pertenece tanto al cine y a sus engranajes que tengo la sensación de que nació ya dirigiendo películas", dijo a Efe el pasado noviembre.



"Es muy cómodo estar con alguien que trabaja así, tan seguro de lo que hace. Eso ayuda a crear un ambiente especial", añadió.



Pacino también se benefició en 2019 de su pequeña aparición en "Once Upon a Time... in Hollywood", un espléndido y melancólico homenaje de Tarantino a los años 60.



Y hace menos de un mes lideró el elenco de Hunters, serie de Amazon sobre un peculiar equipo clandestino en los años 70 dedicado a localizar y cazar nazis escondidos en Estados Unidos.



Pasado y futuro





Al protagonista de obras maestras como la trilogía de The Godfather (1972, 1974 y 1990), Serpico (1973), Dog Day Afternoon (1975) o Carlito's Way (1993) no le queda nada por demostrar a estas alturas.



Pero parece que, a sus 80 años, todavía conserva las ganas de seguir en la interpretación.



Uno de sus proyectos futuros que más interés ha despertado es una nueva adaptación a la gran pantalla del clásico de William Shakespeare, King Lear.



Este proyecto se anunció en noviembre de 2018 y, aunque no se ha sabido gran cosa desde entonces, contaría con la dirección de Michael Radford, que también trabajó con Pacino en la "shakesperiana" "The Merchant of Venice" (2004).



Los planes de "King Lear" encajarían perfectamente con la pasión de Pacino por Shakespeare, un amor que se vio muy claramente en el documental Looking for Richard (1996), su fabuloso (e injustamente menospreciado) debut en la dirección.



Mucho más avanzada que esa adaptación de "King Lear" parece la cinta Axis Sally, que hace no mucho terminó su rodaje bajo las órdenes del realizador Michael Polish y que, con Pacino en su reparto, recordará la historia de una mujer estadounidense que dedicó su vida a divulgar propaganda nazi.