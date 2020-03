Agatha Ruiz de la Prada: La moda es democrática y el reto es la sostenibilidad

"Además de democrática, hay que hacer a la moda sostenible", dijo la diseñadora.

Por: EFE 09:32 AM / 07/03/2020

La diseñadora de moda y empresaria española Ágata Ruiz de la Prada considera que "la moda es democrática en España", donde "la gente va bien vestida", si bien, ahora tiene por delante "el gran reto de la sostenibilidad".



Así se pronunció en la Universidad de Huelva (sur de España) donde ha participado en el ciclo 'Presencias Culturales' en el que ha repasado su trayectoria personal y profesional.



"Además de democrática, hay que hacer a la moda sostenible", defendió la diseñadora, quien desde que empezó "era ecologista y tenía claro que la ecología iba a ser lo más importante del mundo".



En relación con su trayectoria declaró que vivía en un entorno en el que "a mi madre ni se le ocurría que yo tuviese que trabajar", pero "para mí el trabajo es la libertad total de la mujer y yo pensaba que a través del trabajo podía conquistar la libertad", por lo que comenzó a trabajar en lo que le gustaba, la moda, como becaria de Pepe Rubio.



Para Ruiz de la Prada, que realizó su primer desfile a los 20 años, lo más importante de su moda es "que todo el mundo la reconoce" y desde el principio se dio cuenta de que "o no gustaba nada o gustaba mucho", pero "es un estilo que la gente reconoce", ha señalado.



Asimismo, la diseñadora manifestó que siempre tuvo claro que "la moda tenía que ser democrática; me gustaba que mi moda la pudiera llevar un montón de gente", hasta el punto de que "mucha gente ha tenido algo mío", ya sea un bolígrafo, un azulejo, una toalla o un calcetín, detalló Ruiz de la Prada, la diseñadora que "más productos ha tenido".



De otra parte, confesó: "los que más me han ayudado han sido los niños, que tienen una sensibilidad especial. He visto a una niña llorando porque quería un traje mío".



Respecto a si el mundo de la moda está masculinizado, la diseñadora indicó que "como todo, que estaba dominado por los hombres", si bien "ahora hay más mujeres, como en todas partes", aunque "yo nunca me he dejado dominar por ningún hombre".